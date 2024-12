Les chiffres clés autour du match entre Auxerre et le PSG

Ce vendredi soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres autour de ce Auxerre / PSG.

Avant de retrouver la Ligue des champions mardi soir avec le déplacement à Salzbourg, le PSG se déplace sur la pelouse d’Auxerre ce vendredi soir dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Après son nul contre Nantes le week-end dernier (1-1), le club de la capitale voudra s’imposer contre le promu afin de garder ses distances en championnat. Les Parisiens voudront aussi étendre leur série d’invincibilité à l’extérieur en Ligue 1 avec 30 rencontres. C’est un record en championnat et dans l’histoire du PSG, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien des Rouge & Bleu sur le site internet du PSG.

Une série d’invincibilité à l’extérieur à poursuivre

Le PSG va jouer son 40e match à Auxerre. « 36 matches officiels, 2 rencontres amicales (victoire 3-0 le 20/07/1976 et nul 1-1 le 13/01/1979), ainsi qu’un match de Coupe de France en 32e de finale, contre Dijon (2-0, le 25/01/1986). » Ce sera le 76e affrontement entre les deux équipes, avec un bilan largement à la faveur du PSG (32 victoires, 22 nuls et 21 défaites). Michel Kollar conclut en expliquant que le leader de la Ligue 1 s’est imposé à onze reprises à Auxerre en matches officiels pour un onze nuls et quatorze défaites. La particularité des victoires parisiennes ? Elles l’ont toutes été par un but d’écart. Enfin, Auxerre est la première pelouse sur laquelle Ronaldinho a joué en match officiel avec le PSG. C’était le 4 août 2001. Les deux équipes s’étaient partagées les points (1-1).