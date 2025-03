Les chiffres clés autour du match entre le PSG et Liverpool

Ce mercredi soir, le PSG affronte Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Analyse en chiffres de cet affrontement à quelques heures de ce choc.

Après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant Brest en barrage (10-0 en cumulé), le PSG retrouve les Reds ce mercredi à ce stade de la compétition. Les huitièmes de finale, un stade auquel s’est qualifié le club de la capitale à chaque édition depuis la saison 2012-2013. Le PSG fait partie des trois clubs européens à s’être toujours qualifiés à l’issue de la phase de groupes/ligue de la Champions League depuis la saison 2012-2013, avec le Bayern Munich et le Real Madrid, indique le club de la capitale sur son site internet.

Un cinquième affrontement entre les deux équipes

Ce soir, le PSG affrontera Liverpool pour la cinquième fois de son histoire. Le bilan est équilibré avec deux victoires de chaque côté. Au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé à chaque fois (3-0, le 10 avril 1997, en demi-finale aller de la Coupe des Coupes et 2-1 le 28 novembre 2018 en phase de poules de Champions League). Le PSG est très en forme en Champions League, avec cinq succès d’affilée. En effet, « le club de la capitale n’avait pas fait de meilleure série depuis la saison 1994-1995, avec huit victoires contre le Vac FC (3-0 et 2-1), le Bayern Munich (2-0 et 1-0), le Spartak Moscou (2-1 et 4-1) et le Dynamo Kiev (2-1 et 1-0). » Ce PSG / Liverpool sera le 16e match contre un club anglais au Parc des Princes pour un bilan de six victoires, cinq nuls et quatre défaites. Les Parisiens vont jouer ce soir leur 32e match européen face à un club anglais – Arsenal (5 matches), Chelsea (8 matches), Liverpool (4 matches), Manchester City (8 matches), Manchester United (4 matches) et Newcastle (2 matches) – pour un bilan de 9 victoires, 9 nuls et 13 défaites, conclut Michel Kollar, l’historien du PSG.