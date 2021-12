Les chiffres clés avant Feignies-Aulnoy / PSG

À l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France, le PSG se déplace ce dimanche soir dans le Nord de la France pour y défier Feignies-Aulnoy. Forcément, avec cinq divisions d’écart, on s’attend à ce que Paris s’en sorte sans trop de difficulté, même si l’on connait les surprises réservées parfois par cette compétition. Et avant le coup d’envoi de ce match, prévu à 21h10, le club de la capitale a partagé quelques chiffres liés à cette coupe via son site officiel.

Niveau bilan entre ces deux équipes, il est bien évidemment vierge puisque c’est la toute première fois que l’Entente Feignies-Aulnoy et le PSG se rencontrent. À cette occasion, le club nordiste deviendra le 212e adversaire des Rouge et Bleu en match officiel. Petit symbole, Feignies-Aulnoy sera également le 100e adversaire du club parisien en Coupe de France.

Ce dimanche soir, le PSG disputera, en outre, son 245e match de Coupe de France avec un bilan extrêmement favorable : 174 succès, 29 nuls et 41 revers. Les Franciliens restent aussi sur une impressionnante série de 21 qualifications consécutives en terre hostile. Le PSG n’a, en prime, plus connu une élimination à ce stade de la compétition depuis 1990, un record dans l’Hexagone. En 51 32e de finale disputés, Paris s’est qualifié à 45 reprises, rien que ça...