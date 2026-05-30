Les chiffres clés avant la finale PSG / Arsenal

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG dispute la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest. Son objectif sera de conserver sa couronne européenne.

Quelques heures encore à attendre avant cette finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (18h sur Canal+ et M6). Tenant du titre, le club parisien aura à coeur de conserver sa couronne européenne afin d’entrer encore un peu plus dans la légende. Avant cette rencontre, les Rouge & Bleu ont partagé quelques chiffres sur leur site officiel.

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Une cinquième finale de Coupe d’Europe pour le PSG

Face aux Gunners, le PSG va disputer sa cinquième finale de Coupe d’Europe (trois en Ligue des champions et deux en Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, rejoignant ainsi l’Olympique de Marseille (deux en C1 et trois en C3) au premier rang des clubs français. Les champions d’Europe en titre ont déjà affronté à sept reprises Arsenal, pour bilan de 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais depuis janvier 2025, l’équipe de Luis Enrique réussit particulièrement bien face aux formations anglaises. En 15 rencontres, le club parisien possède un bilan de 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites : Manchester City 4-2, Liverpool 0-1 et 1-0 a.p. / 4-1 t.a.b., Aston Villa 3-1 et 2-3, Arsenal 1-0 et 2-1, Chelsea 0-3, Tottenham 2-2 / 4-3 t.a.b. et 5-3, Newcastle 1-1, Chelsea 5-2 et 3-0, Liverpool 2-0 et 2-0. Avec 44 buts inscrits en Ligue des champions, le PSG a battu son record de la saison passée (38 réalisations).

En disputant son 174e match sur le banc parisien ce samedi, Luis Enrique va battre le record du club détenu par Laurent Blanc (173 matchs consécutifs de 2013 à 2016). Enfin, Marquinhos va disputer son 122e match en Ligue des champions, confirmant un peu plus son statut de joueur le plus capé en compétitions européennes.

🚨 PSG / Arsenal : Le prono des legendes de Paris !! ❤️💙 pic.twitter.com/SDn8PMopil — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 30, 2026