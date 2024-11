Les chiffres clés avant le match entre le PSG et Nantes

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit le FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres autour de l’affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes pour le compte de la treizième journée. Les Canaris, un adversaire qui réussit bien au club de la capitale. En effet, le PSG a inscrit au moins 1 but lors de ses 31 derniers matches officiels contre Nantes. Cela tombe bien, les Parisiens sont en forme en championnat. Ils ont en effet marqué 36 buts en 12 matches de Ligue 1 cette saison. Le PSG est le seul club français à avoir réussi cette performance depuis 50 ans, également lors des saisons 2017-2018 (39 buts) et 2018-2019 (41 buts), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Dans son histoire, le PSG a battu à 54 reprises Nantes. C’est le club à avoir connu le plus de défaites face à Paris, devant Marseille et Saint-Étienne (51 défaites).

A voir aussi : Les supporters nantais finalement autorisés au Parc mais…

Nouveau cap symbolique franchi par Marquinhos

Quand il se déplace au Parc des Princes, le FC Nantes encaisse très souvent des buts. Il a en effet encaissé 95 buts contre le PSG dans son antre. Seul Saint-Étienne fait pire avec 110 buts encaissés. Tout stade confondu, les Nantais ont encaissé 161 buts contre le PSG. Seuls Lyon (172 buts), Saint-Étienne et Marseille (167 buts) ont pris plus de buts contre le PSG. Déjà joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu avec 457 rencontres, Marquinhos va encore un peu plus entrer dans l’histoire du club de la capitale en jouant son 300e match en Ligue 1. Seul Jean-Marc Pilorget, avec 371 capes avec le Paris Saint-Germain en première division, devance le capitaine parisien.