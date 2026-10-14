Les chiffres clés avant Manchester City / PSG

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Avant cette rencontre, quelques chiffres clés autour de cette confrontation.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi. Après une entrée en lice réussie face au Slovan Bratislava (6-1) en septembre, le club parisien se déplace sur la pelouse de Manchester City pour disputer son deuxième match de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur la quasi-totalité de son effectif, à l’exception d’Alessandro Longoni et de Senny Mayulu. Avant cette affiche européenne, le double champion d’Europe a partagé quelques chiffres clés sur son site internet.

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Le PSG invaincu sur la scène européenne depuis 12 rencontres

Le PSG et Manchester City vont s’affronter pour la neuvième fois en Coupe d’Europe et le bilan est favorable au club anglais avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites pour les Parisiens. En Ligue des champions, les Skyblues font partie des adversaires les plus affrontés par les Rouge & Bleu (8 matches), « derrière le FC Bayern Munich (17 matches), le FC Barcelone (15 matches), le Chelsea FC (10 matches), à égalité avec le Real Madrid CF (8 matches) », précise Michel Kollar sur le site officiel du club. Le double tenant du titre reste sur une excellente série sur la scène européenne. Depuis sa défaite face au Sporting CP (1-2), le 26 janvier dernier, le club de la capitale est invaincu depuis 12 rencontres en compétitions européennes.

Ces dernières saisons, le PSG brille face aux clubs anglais. Depuis janvier 2025, les hommes de Luis Enrique ont disputé 17 matches face à des formations de Premier League pour un bilan de 11 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Enfin, Désiré Doué pourrait disputer son 30e match en Ligue des champions sous les couleurs parisiennes.

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