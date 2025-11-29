Les chiffres clés avant Monaco / PSG

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+), le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader.

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+), le PSG voudra conserver son fauteuil de leader. En jouant avant leurs concurrents directs (l’Olympique de Marseille et le RC Lens), les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer pour rester sur le trône de la Ligue 1 à l’issue de cette 14e journée de championnat. Et avant cette rencontre sur le Rocher, le PSG a partagé, via son site internet, quelques chiffres.

À lire aussi : AS Monaco / PSG – les compositions probables selon la presse

Le PSG et l’AS Monaco vont s’affronter pour la 116e fois depuis 1970 avec un bilan à l’avantage des Monégasques : 37 victoires, 30 nuls et 48 défaites pour les Parisiens. Un record de matchs joués pour les Rouge & Bleu devant l’Olympique Lyonnais (112 matches), les Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille et le FC Nantes (110 matches). En revanche, depuis la remontée de l’ASM en Ligue 1 en 2013, le bilan tourne à l’avantage des champions de France. En 33 matchs officiels : 18 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Paris reste d’ailleurs sur trois succès consécutifs face à l’AS Monaco. Le record face au club de la Principauté est de 9 victoires d’affilée ente 2017 et 2020.

Ces affiches entre Parisiens et Monégasques sont prolifiques en buts ces dernières saisons. En effet, depuis mars 2015, les deux formations « ont inscrit 102 buts en 28 matches officiels, soit 3,64 buts en moyenne par rencontre », rapporte l’historien Michel Kollar. Et l’équipe de Luis Enrique est presque imprenable à l’extérieur en championnat avec seulement 2 défaites lors des 48 derniers déplacements en France (35 succès et 11 nuls).