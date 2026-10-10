Les chiffres clés avant PSG / Le Mans

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Mans. Avant cette rencontre face au promu, voici quelques chiffres clés autour de cette confrontation.

Après trois semaines dédiées à la trêve internationale, le PSG retrouve (enfin) la compétition. À cette occasion, le club de la capitale accueille Le Mans ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de poursuivre leur remontée au classement et de lancer idéalement leur marathon de matchs. Avant cette rencontre, le site officiel du club a partagé quelques chiffres clés autour de cette confrontation.

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PSG / Le Mans au Parc des Princes, une première depuis 17 ans

Luis Enrique retrouvera pour la deuxième fois Le Mans depuis son arrivée sur le banc parisien. En effet, son équipe avait déjà affronté le club sarthois en février 2025, lors d’un huitième de finale de Coupe de France, remporté 2-0 par le PSG. À cette époque, Le Mans FC évoluait en National. En Ligue 1, la dernière rencontre entre les deux formations remonte au 15 août 2009, soit il y a 17 ans. Les Rouge & Bleu s’étaient imposés sur le score de 3-1 grâce à des réalisations de Ludovic Giuly et Mevlut Erding, ainsi qu’à un but contre son camp de Frédéric Thomas. En première division, le PSG et Le Mans se sont affrontés à 12 reprises pour un bilan favorable des Parisiens : 7 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites.

En Ligue 1, le PSG reste sur une très belle série avec moins un but inscrit au Parc des Princes. Comme le précise le site officiel du club, le champion de France a fait trembler les filets adverses au moins une fois lors de ses 51 derniers matchs de championnat à domicile. Il faut remonter au 12 août 2023 et au match nul face au FC Lorient (0-0) pour voir les Rouge & Bleu rester muets au Parc des Princes en Ligue 1. Depuis le début de la saison, le club parisien peut notamment s’appuyer sur Marquinhos, déjà auteur de trois buts en championnat. Avec 29 buts inscrits en Ligue 1, le capitaine brésilien se rapproche du top 20 des buteurs du club en première division. Il se situe juste derrière Luis Fernandez (20e, 30 buts inscrits). Le PSG pourra également s’appuyer sur Ferran Torres, qui a au moins inscrit un but lors de ses trois derniers matchs (triplé face au Slovan Bratislava, un but contre le Stade Brestois et un autre face à l’Olympique de Marseille).