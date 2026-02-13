Les chiffres clés avant Rennes / PSG

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Rennais en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et le club parisien aura à coeur de poursuivre sa série de victoires en championnat.

Après sa victoire historique face à l’OM (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir. En ouverture de la 22e journée de championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Stade Rennais (19h sur Ligue 1+) avec pour ambition de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête du classement. Et à quelques heures du coup d’envoi face aux Bretons, le site officiel des Rouge & Bleu a partagé quelques chiffres autour de cette rencontre.

Une huitième victoire d’affilée en ligne de mire

Le PSG et le Stade Rennais se sont rencontrés à 87 reprises en matchs officiels pour un bilan à l’avantage des champions de France : 45 victoires, 19 matches nuls et 22 défaites. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les deux formations se sont affrontées à 35 reprises (28 matches en Ligue 1, 4 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue et 1 Trophée des Champions). « Le club breton est un des adversaires le plus assidus des Parisiens depuis l’arrivée des nouveaux actionnaires derrière Lyon (38 matches) et Marseille (36 matches), pour un bilan de 22 victoires, 5 matches nuls et 7 défaites », rapporte l’historien Michel Kollar.

Face aux Rouges et Noirs, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de bien poursuivre sa série d’invincibilité. En effet, le leader du championnat compte actuellement sept succès de rang en Ligue 1, un record cette saison : Stade Rennais (5-0), FC Metz (2-3), Paris FC (2-1), LOSC (3-0), AJ Auxerre (0-1), RC Strasbourg (1-2) et Olympique de Marseille (5-0). Loin de ses bases, le PSG est quasiment imprenable avec seulement 3 défaites lors de ses 52 dernières sorties, pour un bilan exceptionnel de 38 succès et 11 nuls. Enfin le PSG et le Stade Rennais offrent souvent des matchs agréables. Le dernier 0-0 entre les deux équipes remontent au 19 septembre 2010, soit une série de 35 matches officiels avec au moins un but dans cette confrontation.