Les chiffres clés avant Rennes / PSG

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade Rennais au Roazhon Park à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et avant le coup d’envoi, le club parisien a partagé quelques chiffres autour de ce match.

Avant de penser à son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool (11 mars), le PSG a la tête au Stade Rennais. Ce samedi après-midi, les joueurs de Luis Enrique affrontent les Bretons au Roazhon Park. Et l’objectif sera de conserver son invincibilité en championnat et de préparer au mieux cette confrontation retour face aux Reds en C1. Ainsi, le coach parisien devrait aligner une équipe remaniée pour gérer le temps de jeu de son effectif.

Le PSG se rapproche du record d’invincibilité à l’extérieur de l’AC Milan

Et à quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre face à Rennes, le site officiel du PSG a partagé quelques chiffres autour de ce match. Ce sera la 85e confrontation entre les Parisiens et Rennais avec un avantage pour les Rouge & Bleu : 43 victoires, 19 nuls et 22 défaites. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, cette affiche est devenue un classique avec 32 matches au total (26 en Ligue 1, 4 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des Champions), soit l’un des adversaires les plus assidus sur cette période derrière l’Olympique Lyonnais (37 matches) et à égalité avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (32 matches), pour un bilan de 20 victoires, 5 nuls et 7 défaites face aux Bretons. Les rencontres face au Stade Rennais amènent toujours des buts. En effet, le dernier 0-0 remonte au 19 septembre 2010, soit une série 33 matches officiels avec au moins un but entre les deux équipes.

Au Roazhon Park, les champions de France auront deux invincibilités à préserver. Après 24 journées, la formation parisienne est toujours invaincue en Ligue 1. Une série qui rentre dans le top 3 de l’histoire du club après les saisons 2015-2016 (27 matches) et 1985-1986 (26 matches). De plus, les Rouge & Bleu restent sur une impressionnante série d’invincibilité à l’extérieur en championnat. Cela fait 36 matches que le PSG ne s’est plus incliné loin de ses bases, se rapprochant de plus en plus du record des cinq grands championnats européens détenu par l’AC Milan (38 matches entre 1991 et 1993). Enfin, Gianluigi Donnarumma pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 cet après-midi face au Stade Rennais.