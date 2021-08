Les chiffres de la victoire du PSG face à Strasbourg

Pour la 2e journée de Ligue 1 saison 2021/22, le Paris Saint-Germain retrouvait son antre du Parc des Princes et son public. Une soirée riche en émotions avec les présentations des recrues de ce mercato estival, mais le club de la capitale s’est surtout adjugée une belle victoire contre le Racing Club de Strasbourg (2-2). 6 sur 6 pour les Parisiens qui sont déjà en tête du Championnat à égalité avec Angers et Clermont. Cette rencontre aura été aussi riche en enseignement puisque Kylian Mbappé a disputé son 150e match de Ligue 1 (109 avec Paris, 41 avec Monaco). Il a aussi délivré 2 passes décisives et a inscrit son 108e but dans l’élite. Seul l’ancien Parisien Zlatan Ibrahimovic a fait mieux lors de ses 150 premières rencontres sur les 40 derniers exercices (113 buts en 122 matches), rapporte le site officiel du club. Autre chiffre marquant, ce sont les résultats du PSG face à Strasbourg. En 35 rencontres officielles, les Alsaciens n’ont jamais remporté un match contre Paris au Parc des Princes, soit un bilan de 26 défaites et 8 matches nuls. L’équipe de Mauricio Pochettino commence à prendre forme et ce n’est que le début. Le coach argentin doit s’impatienter d’avoir tout son effectif à disposition.