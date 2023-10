Les chiffres et statistiques à retenir avant Brest / PSG

Le PSG se rend du côté de Brest ce dimanche après-midi en marge de la 10e journée de Ligue 1. De quoi tenter la passe de trois pour Luis Enrique et ses hommes après des succès face à Strasbourg et le Milan.

Le PSG se situe dans une bonne passe. De retour de la trêve internationale, Kylian Mbappé et ses partenaires se sont offerts le scalpe strasbourgeois (3-0), avant de valider un large succès devant le Milan en Ligue des Champions (3-0). Désormais, les Rouge et Bleu espèrent bien capitaliser du côté de Brest ce dimanche. Une rencontre, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, assez particulière car le coup d’envoi sera donné à 13h00. Surtout, il faudra se méfier de cette équipe brestoise pour les Parisiens, elle qui pointe à une belle 6e position en ce début d’exercice.

Dans les chiffres partagés par le club de la capitale sur son site officiel, on se rend très vite compte que cette opposition est très déséquilibrée sur le papier. Déjà, c’est la 42e fois que ces deux équipes s’affrontent. Le PSG l’a emporté à 25 reprises, pour 12 nuls et seulement 4 petits revers. La dernière fois que le club de la capitale s’est incliné face à Brest, il faut remonter au 26 janvier 1985 et à une défaite sur le score de 3-1. Une éternité en somme. Mieux, Paris reste sur une série de 13 succès consécutifs face aux Brestois. Côté individuel, Kylian Mbappé a, quant à lui, inscrit quatre buts lors de ses quatre dernières sorties contre cet adversaire.