Les chiffres fous du PSG sur le réseau social Tiktok

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2025

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde. C’est également une marque qui monte. Ce vendredi, le club de la capitale a dévoilé ses chiffres exceptionnels sur TikTok. 

Le PSG possède des fans partout dans le monde. Il est l’un des meilleurs clubs du monde et sa victoire en Ligue des champions l’a encore fait entrer un peu plus dans l’histoire du football. Ce vendredi, le club de la capitale s’est réjoui de ses chiffres sur le réseau social TikTok

Plus d’un milliard de vues depuis le début de la saison

Dans un communiqué, le PSG a fait savoir qu’il venait de franchir une nouvelle étape sur ce réseau social. En effet, depuis le début de la saison, les contenus des champions d’Europe sur TikTok ont déjà généré plus d’un milliard de vues alors que leur compte vient de passer la barre des 50 millions d’abonnés. « Avec 3 millions d’abonnés supplémentaires depuis le 1er juillet et une majorité de membres de notre communauté sur TikTok ayant moins de 24 ans, le Paris Saint-Germain confirme sa position de Club de la Nouvelle Génération, capable de toucher des audiences jeunes dans le monde entier », conclut le PSG dans son communiqué. 

