Les chiffres impressionnants de Luis Enrique en Ligue 1

Lors de la victoire du PSG contre Brest le week-end dernier, Luis Enrique a dirigé son 100e match de Ligue 1. Il affiche des statistiques impressionnantes dans le championnat de France.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Le coach parisien a décidé de placer le collectif devant les individualités et a souhaité rajeunir l’effectif afin de faire éclore les futures stars du football mondial. Sur le terrain, son équipe joue un très beau football et accumule les titres. Dimanche soir, lors de la victoire du PSG contre Brest, qui a officieusement offert le titre de champion de France au Rouge & Bleu, Luis Enrique a dirigé son 100e match dans le championnat de France. Il affiche des statistiques impressionnantes en Ligue 1.

71% de victoires

Il a en effet remporté 71 matches de championnat depuis son arrivée au PSG en 2023 (20 nuls, 9 défaites). Le coach du PSG est l’entraîneur le plus prolifique de l’histoire du championnat de France sur ses cent premiers matches (71 %) devant Laurent Blanc époque girondine (62 %, 2007-2010), Conrad Ross avec Sochaux et le CA Paris dans les années 1930 (60 %), Jean-Claude Suaudeau avec Nantes au début des années 1980 (59 %) et Bruno Genesio avec l’OL (58 %), comme le rapporte L’Equipe. Un écart significatif qui reflète aussi celui des moyens dont dispose l’Espagnol sur la concurrence – sachant que la barre des 100 matches en Ligue 1 n’a pas été atteinte par la plupart des coaches du PSG de l’ère QSI puisqu’ils ont été évincés avant. Si l’on examine le bilan total de ces derniers en championnat, Luis Enrique reste en revanche en retrait de ses prédécesseurs : Thomas Tuchel (2018-décembre 2020) compte 75,6 % de victoires, devant Unai Emery à 73,7 % (2016-2018) et Laurent Blanc (2013-2016) et Christophe Galtier (2022-2023) à 71,1 %, conclut le quotidien sportif.



















