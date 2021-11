Ce mercredi soir, le PSG a une nouvelle fois déçu dans le jeu lors du match nul face au RB Leipzig (2-2), dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des champions. Fautif sur l’égalisation du club allemand avec un penalty très évitable concédé en fin de match, Presnel Kimpembe a une nouvelle fois réalisé une prestation inquiétante.

Comme le rapporte Opta, le défenseur central a concédé pour la troisième fois un penalty en Ligue des champions en 37 matches européens, après celui face à Manchester United (mars2019) et au RB Leipzig (novembre 2020). Aucun Parisien n’a concédé plus de pénalty que le Titi depuis qu’Opta analyse les chiffres de la compétition. Dans ce domaine, le défenseur central est à égalité avec Thiago Silva, qui lui a concédé ces penalties en 60 matches européens avec les Rouge & Bleu.

Joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino, Presnel Kimpembe enchaîne les titularisations (1436 minutes). Mais pour l’instant, il affiche un niveau inquiétant dans la plupart des matches. En effet, Franceinfo rapporte que l’international français réalise le plus faible exercice de sa carrière « en termes de ballons récupérés (4,3 par 90 minutes), de duels aériens remportés (1 par 90 minutes) et en pourcentage de titularisations conclues sans encaisser de but (18,8%: 3/16). »