Les chocs contre l’AS Monaco et le Stade Rennais programmés

Après la trêve internationale d’octobre, le PSG va enchaîner les matches. La Ligue a programmé les matches de la 14e et la 15e journée de Ligue 1.

Le calendrier du PSG s’est accéléré avec l’arrivée de la Ligue des champions. Depuis cette saison, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de dévoiler les programmations des journées de Ligue 1 plus rapidement et de façon plus regroupée. Ce samedi, les programmations des 14e et 15e journée ont été dévoilées. Lors de ces deux journées, le PSG se déplacera à Monaco avant de recevoir le Stade Rennais.

Une semaine entre les deux matches

Le choc contre les Monégasques, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, a été programmé le samedi 29 novembre à 17 heures. Une rencontre qui sera diffusée sur BeIN Sports 1. De son côté, la réception du PSG – au Parc des Princes – du Stade Rennais se déroulera le samedi 6 décembre à 21h05. Ce match sera diffusé sur Ligue 1 +.

Le programme de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 28 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2 FC Metz – Stade Rennais FC



Samedi 29 novembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Samedi 29 novembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ Paris FC – AJ Auxerre



Samedi 29 novembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ 2 Olympique de Marseille – Toulouse FC



Dimanche 30 novembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ 3 RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29



Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 4 Angers SCO – RC Lens



Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 5 FC Lorient – OGC Nice

Dimanche 30 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ 6 Havre AC – LOSC Lille



Dimanche 30 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ 2 Olympique Lyonnais – FC Nantes



Le programme de la 15e journée de Ligue 1

Vendredi 5 décembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – AS Monaco



Vendredi 5 décembre 2025 à 21h00 sur beIN SPORTS 1 LOSC Lille – Olympique de Marseille



Samedi 6 décembre 2025 à 17h00 sur Ligue 1+ FC Nantes – RC Lens



Samedi 6 décembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace



Samedi 6 décembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC

Dimanche 7 décembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – Angers SCO



Dimanche 7 décembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – FC Metz Havre AC – Paris FC

