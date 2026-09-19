Les cinq raisons pour lesquelles le PSG doit écraser l’OM

Dimanche soir, le PSG se déplace au stade Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille lors du premier Classique de la saison, avec un objectif clair ; enfoncer encore un peu plus son meilleur ennemi dans la crise ! Une affiche historique qui sera à suivre sur DAZN, avec actuellement une offre de rentrée exceptionnelle.

Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne ! Et le Paris Saint-Germain compte bien débarquer à Marseille avec ses deux étoiles de double champion d’Europe sur le maillot et sans l’intention de faire le moindre cadeau à son ennemi préféré. Et quitte à s’imposer, autant le faire en marquant les esprits et en infligeant aux Marseillais une défaite que l’on espère historique. Voici nos cinq raisons pour lesquelles le club de la capitale doit écraser l’OM ce dimanche !

Enfoncer encore un peu plus Marseille dans la crise

Après sa large victoire au stade Vélodrome contre Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1 (4-0), les supporters marseillais se sont, comme toujours, rapidement enflammés, imaginant déjà l’OM détrôner le PSG et devenir champion de France en fin de saison. Résultat quelques semaines plus tard : une énième clim. Le club phocéen reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, avec seulement trois buts inscrits pour dix encaissés, et pointe à la 13e place de Ligue 1 avec seulement trois petits points au compteur.

Les hommes de Luis Enrique doivent donc profiter de ce Classique pour enfoncer encore un peu plus Marseille dans la crise et, une nouvelle fois, saper le moral des supporters marseillais. Avec la trêve internationale qui se profile juste derrière et près de trois semaines avant le prochain match de l’OM, une victoire parisienne leur laisserait tout le temps nécessaire pour la digérer. Ou essayer.

Rendre fiers les supporters parisiens (injustement) interdits de déplacement

Pour la 12e année d’affilée, les supporters du PSG sont interdits de déplacement du côté de la Canebière par les pouvoirs publics. Une décision que le Collectif Ultras Paris a choisi, cette fois, de contester juridiquement en saisissant le Conseil d’État. Sauf retournement de situation, le parcage visiteurs du Vélodrome devrait donc une nouvelle fois rester vide de supporters parisiens. Une raison supplémentaire pour les joueurs de Luis Enrique de tout donner afin de rendre fiers leurs fans, même à distance.

Pour ces derniers, comme pour tous ceux qui n’auront pas la chance d’être au stade, ce premier Classique de la saison sera à suivre dimanche soir sur Ligue 1+ via DAZN. Notre partenaire propose actuellement une offre exceptionnelle de rentrée : DAZN + Ligue 1+ à 14,99 €/mois pendant les deux premiers mois, puis 22,99 €/mois pendant les dix mois suivants, avec un engagement de 12 mois et deux connexions simultanées. Une offre disponible uniquement jusqu’au 29 septembre.

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Prendre la revanche sur la saison dernière

Si le dernier Classique reste évidemment un excellent souvenir pour les Parisiens, avec un cinglant 5-0 infligé au rival marseillais et une déroute qui avait notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi, les Rouge & Bleu n’ont certainement pas oublié leur dernier déplacement au Vélodrome.

La saison dernière, dans un contexte très particulier, le PSG s’était incliné 1-0 à Marseille. Initialement programmée la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, la rencontre avait été reportée en raison des pluies torrentielles qui avaient rendu la pelouse du Vélodrome impraticable. Malgré la demande parisienne de disputer le match le lundi après-midi, la LFP avait finalement décidé de le reprogrammer le soir même de la cérémonie.

Privé de plusieurs joueurs pour l’occasion, le PSG s’était incliné sur la plus petite des marges, sur un but contre son camp de Marquinhos (1-0). Un revers que les Parisiens auront certainement à cœur d’effacer dimanche, avec l’ambition de rappeler la domination qu’ils exercent sur les Classiques depuis plusieurs années.

Enchaîner les victoires et soigner son goal-average

Si l’OM traverse un début de saison très compliqué, celui du PSG est également loin des standards habituels. Après quatre journées de Ligue 1, le club de la capitale ne compte que cinq points et a déjà laissé plusieurs unités en route.

Il aura fallu attendre la quatrième journée et un déplacement à Brest pour voir les Parisiens décrocher leur première victoire en championnat (0-1). Auparavant, les hommes de Luis Enrique avaient arraché deux matches nuls après avoir été menés 2-0, face à Rennes (2-2) puis Lille (2-2), et s’étaient inclinés contre l’AS Monaco pour leur première de la saison au Parc des Princes (1-2).

Après avoir enfin débloqué leur compteur de victoires, l’objectif est désormais d’enchaîner. Un succès au Vélodrome permettrait au PSG de poursuivre sa remontée au classement, mais aussi de soigner une différence de buts encore loin de ses standards. Et dans ce domaine, les Parisiens savent qu’un Classique peut parfois permettre de joindre l’utile à l’agréable. Une victoire aussi large que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes au Parc des Princes (5-0) ne serait évidemment pas de refus…

Une occasion pour Dembélé et Kvaratskhelia de marquer les esprits avant le Ballon d’Or

Un Classique au Vélodrome est forcément un match à part et particulièrement suivi. À quelques semaines de la cérémonie du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia auront donc une belle occasion de marquer les esprits.

Et Dembélé aime particulièrement jouer contre l’OM. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, l’international français a remporté tous les Classiques qu’il a disputés, avec quatre buts et trois passes décisives en six rencontres. Même constat pour Kvaratskhelia, qui affiche lui aussi un bilan parfait face aux Marseillais : quatre matches, quatre victoires et un but inscrit. Alors forcément, si l’un des deux pouvait profiter du Vélodrome pour sortir une grosse prestation à quelques semaines du Ballon d’Or, personne ne s’en plaindrait côté parisien.

OM–PSG : rendez-vous dimanche soir sur DAZN

Alors, le PSG parviendra-t-il à remplir tous ces objectifs et, surtout, à écraser l’OM au Vélodrome ? Réponse dimanche soir sur Ligue 1+ via DAZN. Et si vous souhaitez profiter de l’offre exceptionnelle de rentrée présentée plus haut, avec DAZN + Ligue 1+ à partir de 14,99 €/mois, celle-ci reste disponible jusqu’au 29 septembre.