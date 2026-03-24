Ibrahim Mbaye
Image : PSG.fr

Les clubs de Premier League n’ont pas oublié Ibrahim Mbaye

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 mars 2026

Ibrahim Mbaye a une place dans la rotation du PSG. Auteur de bonnes performances, le titi parisien attise les convoitises de plusieurs clubs de Premier League.

Lancé par Luis Enrique lors de la saison 2024-2025, Ibrahim Mbaye s’est fait une place dans la rotation du coach du PSG. Lors de cet exercice 2025-2026, le titi parisien a participé à 25 matches toutes compétitions confondues (10 titularisations, 992 minutes de temps de jeu) pour un but et deux passes décisives même si, depuis son retour de la CAN, il n’a joué que 191 minutes (deux titularisations). Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec son club formateur, l’international sénégalais (18 ans) attise les convoitises de nombreux clubs de Premier League

PSG – Ibrahim Mbaye plaît à la Premier League
canalsupporters.com

Il aspire à plus de temps de jeu

Selon les informations de Sky Sports, plusieurs clubs du championnat anglais, dont Aston Villa, aimeraient s’offrir les services du numéro 49 du PSG l’été prochain. En Angleterre, Ibrahim Mbaye est considéré comme l’un des meilleurs espoirs européens, assure le média sportif. Rejoindre un club où il bénéficierait d’une place de titulaire indiscutable est même une option étudiée par le joueur pour cet été, avance Sky Sports. En pole position, Aston Villa devra néanmoins faire face à la concurrence et une qualification des Villans en Ligue des champions, eux qui sont actuellement quatrièmes de Premier League, pourrait peser dans la balance. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 mars 2026

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