Les clubs français font encore grimper l’indice UEFA

Les clubs français excellent dans les compétitions européennes et font la différence face aux Pays-Bas au classement des coefficient de l’indice UEFA et reprennent leur cinquième place.

Semaine rêvée pour les clubs français engagés en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence, qui en sortent tous vainqueurs. Si la victoire n’était pas au rendez-vous pour tout le monde, notamment pour l’OM qui a perdu face à Brighton pour la dernière journée de phase de groupes d’Europa League hier soir, toutes les équipes tricolores sont qualifiées pour la suite des compétitions. Grâce à ces excellents résultats, la France prend le large sur son concurrent à la 5e place au classement de l’indice UEFA. Après six rencontres européennes, l’hexagone s’éloigne des Pay-Bas qui monte à 59,900 points, contre 62,164 points pour la France. Avec ce carton en Europe, les clubs français peuvent espérer envoyer les quatre premiers au classement Ligue 1 pour la saison prochaine en Ligue des Champions.

La France brille en Europe

Le début de la semaine avait déjà démarré en trombe pour les clubs français. Pour rappel, une victoire rapporte deux points, un match nul compte un seul point et la défaite zéro. Avec la victoire de Lens face à Seville et au match nul entre le PSG et Dortmund, les deux clubs en Ligue des Champions ont rapporté huit points. À noter que le Paris Saint-Germain garde sa quatrième place au classement UEFA, derrière le Real Madrid et devant Liverpool au classement général. Hier soir, en Ligue Europa et Ligue Conférence, le LOSC et Toulouse ont tous les deux apporté respectivement trois et quatre nouveaux points. Seuls Marseille et Rennes, en échec face Brighton et Villarreal privent la France d’encore un peu plus monter son indice UEFA. Au final, ces sept points se rajoutent au total de la semaine, puis le cumul est divisé par six (car six clubs français en compétition), pour un total de 1,167 points au coup de sifflet final.

Cette fois, c’est fait : la France repasse devant les Pays-Bas à l’indice UEFA et creuse un écart qui lui permet d’espérer d’avoir trois clubs directement qualifiés pour la Ligue des champions en 2025-26 ✅ pic.twitter.com/k30y6PMP8n — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 15, 2023

La crise aux Pays-Bas

Du côté de nos concurrents directs, le Pays-Bas, la crise continue avec seulement deux petits points gagnés grâce à la victoire de l’Ajax Amsterdam face à l’AEK Athènes. Au total, les clubs néerlandais s’éloignent désormais de 2,264 points de retard sur la France. La remontée semble d’autant plus délicate avec l’élimination de l’AZ Alkmaar en Ligue Conférence. Évidemment la tâche se complique aussi pour les équipes françaises qui devront se mesurer au gratin du football actuel lors de la phase à élimination directe. Par ailleurs, il faudra constater un effondrement total des clubs de l’hexagone et un second souffle improbable des clubs Néerlandais pour voir la France perdre sa cinquième place cette saison.