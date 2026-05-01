Les coachs de Ligue 1 bluffés par la demie PSG / Bayern

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré une demi-finale aller de la Ligue des champions de très haut vol (5-4). Un festival qui a bluffé les coachs de Ligue 1.

C’était une finale avant l’heure. Mardi soir, les deux meilleures équipes d’Europe, le PSG et le Bayern Munich, se sont affrontées en demi-finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Et elles ont offert un spectacle aux supporters présents au stade mais également à ceux devant la télévision. La plupart des entraîneurs de Ligue 1 ont regardé cette rencontre complètement folle (5-4). « Sur le versant spectaculaire du jeu, il y avait énormément de choses extraordinaires sur ce match. On restait complètement en haleine et en alerte devant nos écrans. Je vous avoue que je suis plutôt de ceux qui préfèrent voir un match où il y a 5-4 plutôt que 1-0, indique Pierre Sage, le coach du RC Lens, dans des propos relayés par RMC Sport. Mais j’ai lu tout à l’heure une interview de Diego Simeone qui disait ‘à la place, j’aurais dit qu’on a quand même encaissé quatre ou cinq buts’. Après, c’est un parti pris. Lorsqu’on voit le niveau de ces équipes et le niveau individuel de chaque joueur, on se rend compte que la marche est très haute. Lorsqu’on court derrière le PSG – même s’il court très très vite -, on se rend compte de quelle bête on a devant nous. »

À lire aussi : La presse européenne émerveillée par cette demi-finale PSG / Bayern Munich

« C’était magnifique à voir »

Sébastien Pocognoli, le coach de Monaco, a aussi apprécié ce PSG / Bayern Munich. « C’est un football que j’aime. Vous avez suivi Monaco ces dernières semaines, on essaie d’arriver à ça. J’aime combiner ce football avec une assise défensive structurée. C’était une belle soirée de football, avec beaucoup d’intensité. Pour jouer chaque semaine ce type de football, il faut être armé, avoir un noyau très large, ce que le PSG a, et beaucoup de ressources. C’était magnifique à voir. » De son côté, Habib Beye a décrit un match irrationnel. « Ce foot inspire tout le monde (sourire). Tous les gens qui ont vu ce spectacle… il n’y a pas de mots. Ce sont des matchs irrationnels où plus rien n’est contrôlé en quelque sorte. Quand on parle d’équilibre, de système ou de schémas, on se rend compte que les schémas explosent et que la qualité des joueurs fait la différence. Le foot est un sport collectif mais arbitré par la qualité individuelle de certains joueurs. » Franck Haise, le coach rennais, s’est régalé devant le match. « J’ai juste regardé comme un spectateur. En me disant : qu’est-ce qui se passe ? Même si on pouvait se douter qu’avec les deux meilleures équipes du monde, avec des joueurs exceptionnels partout, il peut y avoir des choses dingues, mais entre se douter et que ça se passe… J’étais assis dans mon canapé, tranquille et je me suis régalé. C’est tout. J’aurais aimé que Paris garde ses trois buts d’avance. Mais après, il y a tellement de qualité aussi au Bayern. Ça nous fera encore un sacré match retour, je pense.«