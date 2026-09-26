Les comités de pilotage pour le futur stade du PSG auront lieu en octobre

Le sujet du futur stade du PSG revient dans l’actualité. Les nouveaux comités de pilotage des trois projets devraient avoir lieu durant le mois d’octobre.

Dans son souhait de poursuivre son développement, le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans cette optique, deux solutions s’offrent au club de la capitale. Racheter le Parc des Princes ou bien construire son propre stade à Poissy ou à Massy. Pour la première solution, cette dernière est redevenue une option depuis l’élection d’Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris, lui qui est favorable à une vente du Parc au PSG, ce qui n’était pas du tout le cas de sa prédécesseure, Anne Hidalgo, qui ne voulait pas entendre parler d’une vente. Ce dossier du futur stade des doubles champions d’Europe devrait s’accélérer dans les prochaines semaines.

Une décision attendue avant la fin de l’année

Selon les informations du Parisien, alors que les études de faisabilité se poursuivent sur les trois options envisagées pour le futur stade du club, deux nouveaux comités de pilotage sont programmés à la mi-octobre. Le premier se tiendra à Poissy le 13 octobre, avant une réunion à Massy le 16 octobre. Le comité de pilotage consacré à l’agrandissement du Parc des Princes n’a, lui, pas encore de date arrêtée, mais il devrait avoir lieu au cours de cette même semaine d’octobre. Ces différentes réunions doivent permettre de faire un nouveau point d’étape sur les études menées depuis plusieurs mois et, surtout, de préciser les conditions de réalisation de chacun des trois projets, avance le quotidien francilien. Le PSG souhaite disposer d’un maximum d’informations d’ici à la fin de l’automne afin de pouvoir avancer vers un choix définitif. In fine, le PSG veut pouvoir comparer les trois scénarios sur la base d’éléments suffisamment précis afin d’effectuer le meilleur choix. Mais les dirigeants ont compris depuis longtemps qu’aucun site ne cocherait toutes les cases. La décision finale est attendue avant la fin de l’année, conclut Le Parisien.









