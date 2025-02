Les compliments de Fabian Ruiz envers Senny Mayulu

Face à une équipe du TFC défensive, le PSG a su l’emporter sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but de Fabian Ruiz, élu homme du match après la rencontre.

Le PSG n’a pas faibli. Malgré un enchaînement de matches et un gros turnover réalisé par Luis Enrique, les champions de France en titre ont poursuivi sur leur lancée en s’imposant sur la pelouse du Toulouse FC (0-1) ce samedi soir, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Seul buteur de la rencontre et élu homme du match, Fabian Ruiz est revenu sur la performance des Rouge & Bleu au micro de DAZN.

Le match contrôlé du PSG

« On savait que ça allait être difficile de jouer face à cette équipe très regroupée derrière. On a essayé de passer sur les côtés mais c’était difficile de trouver une faille. On savait que c’était important de gagner aujourd’hui et que ça serait difficile. On a voulu garder la possession du ballon. On a eu des occasions et on a eu le résultat que l’on souhaitait. On est content. »

Son positionnement préféré sur le terrain

« Oui, c’est vrai que ces derniers matches je joue un peu plus en retrait sur le terrain et parfois je joue un peu plus devant. J’aime bien avoir le ballon et être important. Peu importe là où je joue, je suis content de jouer. Ce que je veux, c’est de continuer à jouer et de faire le maximum à chaque match. »

Ce qu’il peut apporter à Senny Mayulu

« On sait que Senny est un très bon joueur. Il va beaucoup donner au Paris Saint-Germain. C’est difficile parce qu’il ne joue pas beaucoup mais quand il joue il est incroyable, on dirait un vétéran. Il nous aide beaucoup. »