Les compliments de Gonçalo Ramos envers Dro Fernandez

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Gonçalo Ramos a été l’un des acteurs majeurs de la victoire du PSG face au FC Metz (3-0). Et le buteur parisien a salué la première titularisation de Dro Fernandez.

Le PSG a parfaitement saisi l’occasion. Suite à la défaite du RC Lens (3-2 face à l’AS Monaco), le club de la capitale pouvait reprendre les commandes de la Ligue 1 ce samedi soir. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Rouge & Bleu l’ont emporté sans forcer face au FC Metz (3-0), lanterne rouge du championnat. Titulaire en attaque, Gonçalo Ramos a été l’un des acteurs principaux de cette rencontre.

L’international portugais a inscrit un but et a également délivré une passe décisive pour Bradley Barcola. Un match plein pour l’habituel « supersub » de Luis Enrique. Après le match, en zone-mixte, le numéro 9 du PSG est revenu sur la prestation parisienne. Il a également été interrogé sur la première titularisation de Dro Fernandez, dans des propos rapportés par Le Figaro.

De la confiance pour les habituels remplaçants ?

« Le coach le sait, tout le monde peut jouer pour aider l’équipe. On a montré que tout le monde peut jouer à tous les matchs. »

La prestation de Dro Fernandez

« C’est un joueur spécial, il a beaucoup de qualités. Il est bien arrivé dans le groupe. C’est comme si cela fait un an qu’il est avec nous alors que ça ne fait que quelques semaines. »

Le PSG à son meilleur niveau ?

« On est toujours au maximum. Il y a des matchs sur lesquels on marque plus de buts que d’autres… Mais on donne toujours le maximum. (sur son but) Je n’ai rien à dire (sourire). C’est le genre d’action que je recherche toujours. Aujourd’hui, j’ai eu un peu plus d’espace pour travailler avant de tirer. Je cherche toujours à marquer. Mais si un coéquipier est mieux placé, je vais lui donner le ballon. »