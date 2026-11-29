À l’issue du match nul entre le PSG et l’AS Roma en Ligue des champions, des supporters du PSG ont expliqué avoir été ciblés par des cris de singe provenant de la tribune des supporters romains. Mais ces faits n’ont pas encore pu être confirmés.

Mercredi soir, après quatre victoires lors des quatre premiers matches de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a perdu ses premiers points contre l’AS Roma en concédant le nul (2-2). Ce match n’a pas fait parler que sur le terrain. En effet, à l’issue de ce dernier, des supporters du PSG ont expliqué avoir été ciblés par des cris de singe provenant de la tribune des supporters romains. Ces derniers auraient également fait des saluts nazis. Informé de ces agissements, le PSG avait dit prendre très au sérieux les faits rapportés à l’occasion de la rencontre et indiqué que des vérifications étaient en cours afin de faire toute la lumière sur ces signalements.

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Le visionnage des caméras de vidéo-surveillance n’ont pas permis de confirmer les faits

L’Equipe avance que ces dernières ont été menées par le service sécurité du club, en lien avec le délégué sécurité de l‘UEFA, la Commission d’observation et de surveillance des supporters et les associations partenaires Sportitude, SOS Racisme et la LICRA. Mais selon les informations du quotidien sportif, malgré le visionnage des nombreuses caméras de vidéo-surveillance du Parc des Princes, aucun élément permettant de confirmer les comportements signalés n’a pu être identifié et donc les corroborer. « Par ailleurs, une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux et été relayée par les médias montrant un supporter romain effectuer un salut nazi. Après vérification également, à ce stade, le double vainqueur de la Ligue des champions n’est pas en mesure d’authentifier avec certitude les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été enregistrée, ni d’établir formellement son lien avec la rencontre face à l’AS Roma. Les images sont trop serrées pour permettre de reconnaître avec assurance le Parc des Princes« , conclut L’Equipe.







