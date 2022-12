Ce jeudi soir, la troisième et dernière journée du groupe E se déroulera. Une poule où chaque nation peut encore envisager une qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde. Et face au Japon, l’Espagne de Luis Enrique voudra conserver sa première place.

Première du groupe E avec 4 unités, la Roja n’est pas encore qualifiée pour la suite de la compétition. Pour cela, les champions du monde 2010 devront venir à bout du Japon (3 pts), surtout que le Costa Rica (3 pts) et l’Allemagne (1 pt) ont encore des chances de qualification. Et afin d’assurer cette première place importante, le sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, devrait effectuer quelques modifications dans son onze de départ par rapport au match nul concédé face à l’Allemagne (1-1) dimanche dernier.

Sarabia et Carlos Soler encore remplaçants ?

Selon AS, Eric Garcia pourrait être titulaire en défense centrale aux côtés d’Aymeric Laporte. Comme toujours, Dani Carvajal et Jordi Alba animeront les couloirs, sauf surprise de dernière minute. Au milieu de terrain, toujours pas de Carlos Soler. Buteur lors de la large victoire face au Costa Rica (7-0), le milieu du PSG devrait une nouvelle fois être sur le banc et voir le trio Koke-Busquets-Pedri débuter. En attaque, Pablo Sarabia devrait encore être remplaçant, comme depuis le début de la compétition. Le joueur des Rouge & Bleu n’a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde. L’un des éléments les plus utilisés par Luis Enrique avant le Mondial, le milieu offensif, qui évoluait sur un côté avec la Roja, a perdu sa place de titulaire. Cette fois-ci, un vrai attaquant de pointe devrait être titularisé en la personne d’Alvaro Morata. Marco Asensio et Ferran Torres sont pressentis pour compléter la ligne d’attaque.

XI probable de l’Espagne : U.Simon – Carvajal, Garcia, Laporte, Alba – Koke, Busquets, Pedri – Asensio, Morata, Ferran Torres Banc : Sanchez, Raya, Azpilicueta, Pau Torres, Guillamon, Balde, Rodrigo, Carlos Soler , M.Llorente, Gavi, Pino, Olmo, Sarabia , Fati

: U.Simon – Carvajal, Garcia, Laporte, Alba – Koke, Busquets, Pedri – Asensio, Morata, Ferran Torres XI probable du Japon : Gonda – Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo – Tanaka (ou Endo), Morita – J.Ito, Kamada, Kubo – Asano Banc : Kawashima, Schmidt, Yamane, Taniguchi, Endo (ou Tanaka), Shibasaki, Doan, Mitoma, Minamino, Sakai, Machino, Ueda, Soma, Maeda, H.Ito

: Gonda – Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo – Tanaka (ou Endo), Morita – J.Ito, Kamada, Kubo – Asano

Groupe E

Espagne – 4 pts (+7) Japon – 3 pts (+0) Costa Rica – 3 pts (-6) Allemagne – 1 pt (-1)