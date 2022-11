Après une entrée en lice ratée face à l’Arabie saoudite (1-2), l’Argentine a désormais son destin en main pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Et pour cette rencontre face à la Pologne, Lionel Scaloni ne réservera pas de surprise en attaque.

En difficulté dans le jeu depuis le début du Mondial, l’Argentine (2e, 3 pts) n’aura pas le droit à l’erreur face à la Pologne (1er, 4 pts), surtout que les deux autres nations du groupe, l’Arabie saoudite et le Mexique, ont encore des chances de qualification. Ainsi, l’Albiceleste sera sous pression et n’aura pas d’autre choix que de s’imposer pour atteindre les huitièmes de finale de la compétition et ne pas dépendre du résultat de l’autre rencontre du groupe. Et avant ce match face aux Polonais, Lionel Scaloni a testé plusieurs formules lors de l’entraînement, mais devrait conserver un onze très proche de celui victorieux face au Mexique.

Messi en attaque, Paredes de retour dans le onze ?

Sans surprise, l’attaque ne devrait pas changer avec la présence de l’attaquant du PSG, Lionel Messi. L’ancien Parisien, Angel Di Maria, et l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez, vont accompagner la Pulga. Prêté par le PSG à la Juventus cette saison, Leandro Paredes avait perdu sa place de titulaire lors de la victoire face au Mexique (2-0), mais il a des chances d’être de retour dans le onze de départ selon TyC Sport. Ainsi, un onze quasi identique au dernier match devrait être aligné. En face, la Pologne devrait se présenter avec un duo d’attaquant Arkadiusz Milik – Robert Lewandowski.

XI probable de l’Argentine (TyC Sports) : E.Martínez – Molina (ou Montiel), Otamendi, Li.Martínez (ou Romero), Acuña – Rodrigo De Paul, E.Fernández (ou Paredes), Mac Allister – Di María, La. Martínez, Lionel Messi .

XI probable de la Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik, Zielinski; – Frankowski – Milik, Lewandowski.

Groupe C

Pologne – 4 pts (+2) Argentine – 3 pts (+1) Arabie saoudite – 3 pts (-1) Mexique – 1 pt (-2)