Les confidences de Kylian Mbappé sur son quotidien

Kylian Mbappé est une star internationale. L’attaquant du PSG ne peut plus faire les choses simples de la vie. Il explique avoir perdu sa spontanéité d’être humain.

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde et une star mondiale. Il ne peut pas se déplacer sans que des personnes viennent l’interpeller. L’attaquant du PSG, qui ne regrette pas sa vie d’aujourd’hui, aimerait pouvoir revivre certaines choses simples de la vie comme aller acheter une baguette à la boulangerie. Le 18 janvier prochain, une interview de l’international français, qui tournera sur ses engagements en dehors du football, ses associations, ses projets, son quotidien, sera diffusée dans l’émission de France 2, Envoyé Spécial. Avant la diffusion en intégralité, Elise Lucet, la présentatrice de l’émission, a dévoilé un extrait de l’entretien sur son compte X (ex-Twitter). Dans ce dernier, elle lui demande depuis quand il n’est pas entré dans une boulangerie pour acheter du pain.

« Je paierais tellement cher pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens »

« Je ne sais même plus. Ce sont des choses tellement simples, qui étaient des corvées, quand mon père me disait « Va chercher ci, va chercher ça… » Et je paierais tellement cher pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens. Si j’avais le pouvoir de redevenir un anonyme l’espace de 48 heures ? En tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c’est sûr déjà. Je ferais des choses sans réfléchir. J’ai perdu ma spontanéité d’être humain : « Tiens, je veux faire ça, je le fais… » Maintenant, tout s’organise, lance le numéro 7 du PSG. Tout faire, sortir, aller manger tout seul dans une brasserie, aller avec des amis, faire la fête incognito, tranquille, sans que personne vienne vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse. Admirer les choses. Les choses simples de la vie, quoi. »