Les confidences du chirurgien qui a opéré Nuno Mendes

Blessé depuis le mois de mai, Nuno Mendes a décidé de passer par la case opération. Lasse Lempainen, le chirurgien qui l’a opéré, se veut optimiste pour l’international portugais.

Joueur très prometteur, Nuno Mendes a rejoint le PSG durant l’été 2021. Performant sur le terrain, il a malheureusement aussi été blessé plusieurs fois, ce qui lui a fait manquer plusieurs semaines de compétition. Sa dernière blessure en date, les ischio-jambiers. Absent depuis le mois de mai, le latéral gauche portugais (21 ans) a rechuté durant l’été. En concertation avec le club, il a décidé de se faire opérer la semaine dernière. Le numéro 25 du PSG s’est rendu en Finlande où il a été opéré par Lasse Lempainen, spécialiste des opérations sur les ischio-jambiers. La saison dernière, il avait déjà opéré Nordi Mukiele et plus anciennement Ousmane Dembélé (2017). Pour l’Equipe, le chirurgien a évoqué l’opération de Nuno Mendes.

A voir aussi : Le message de Nuno Mendes après son opération : « Revenir encore plus fort »

« Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau »

« Il avait déjà été blessé en mai. Il avait été décidé de ne pas l’opérer, mais là, compte tenu de la situation et de cette rechute, il était nécessaire de le faire. Nous sommes très satisfaits de l’opération. Tout de suite, il a été dans un bon « mood ». C’est quelqu’un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste. C’est un jeune joueur (21 ans), il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le club (environ 4 mois). Possible de le voir lors des matches à élimination directe en Champions League ? C’est totalement possible. Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau. » Lasse Lempainen a également évoqué le cas de Nordi Mukiele, qu’il avait opéré la saison dernière. « Nordi est aussi un joueur rapide, explosif, puissant. Il avait besoin de temps pour bien récupérer. Lui aussi est jeune (25 ans), il va bien revenir.«