Les conséquences de l’absence de Warren Zaïre-Emery

Sorti sur blessure contre Stuttgart, Warren Zaïre-Emery devrait manquer environ trois semaines de compétition avec le PSG. Luis Enrique a plusieurs solutions pour remplacer le titi.

Si le PSG a réalisé une très belle performance sur la pelouse de Stuttgart mercredi soir (1-4), le club de la capitale a perdu Warren Zaïre-Emery. En fin de rencontre, le titi parisien a été touché à la cheville gauche. Après examens, l’international français (18 ans) souffre d’une grosse à la cheville gauche et devrait être absent trois semaines. Un coup dur pour le club de la capitale, qui va enchaîner les matches dans les prochaines semaines.

Plusieurs solutions pour remplacer le titi

L’Equipe indique que Warren Zaïre-Emery pourrait rater six rencontres avec le PSG. « Sans lui, c’est une solution polyvalente (et performante) qui disparait », avance le quotidien sportif. Ce dernier rappelle également que Luis Enrique devra se passer, au minimum contre Brest, de Joao Neves, victime d’un coup au pied droit contre Stuttgart mercredi. Malgré ça, le coach parisien dispose de plusieurs solutions pour remplacer le titi du PSG. Outre Fabian Ruiz, le remplaçant logique de Warren Zaïre-Emery, il y a Lee Kang-in, « qui va voir son avenir immédiat bouché par l’arrivée de Kvaratskhelia, a été aligné avec un certain succès dans ce rôle de relayeur droit contre Reims. » Il y a aussi Senny Mayulu, très apprécié par le staff, et qui a enchaîné les prestations sérieuses ces dernières semaines. « Luis Enrique perçoit aussi Désiré Doué comme une solution au cœur du jeu », conclut L’Equipe.