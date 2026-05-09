Les consignes de Luis Enrique à Safonov contre le Bayern

Mardi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena, les nombreux dégagements de Matvey Safonov en touche ont interpellé. C’était une tactique de Luis Enrique.

Après sa victoire folle au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG est allé chercher sa qualification en finale à Munich (1-1). Durant cette rencontre contre le Bayern, une chose a interpellé : les six mètres de Matvey Safonov qui atterrissaient tous en touche. Si beaucoup ont pensé à une défaillance du numéro 39 du PSG, c’était en fait une tactique de Luis Enrique pour s’adapter au jeu des Allemands, assure RMC Sport. Matvey Safonov a enchaîné les six-mètres tirés en touche: sept fois sur les 10 tentés. Tous sur le côté gauche du terrain, dans le sens des attaques de son équipe. Un plan savamment orchestré par Luis Enrique et son staff, indique le média sportif.

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Il a évoqué cette tactique lors de la causerie

Les joueurs de Vincent Kompany ont d’énormes qualités pour presser haut et vite servir Harry Kane. De quoi inquiéter des Parisiens qui aiment généralement relancer court. Le danger était trop grand face à des joueurs de classe mondiale comme ceux du Bayern et leur pressing haut systématique. Il fallait éviter cette mise en danger, avance RMC Sport. Luis Enrique a donc mis en place une tactique très spécifique avec son portier. Pendant la causerie, le coach du PSG a demandé à Matvey Safonov de dégager au loin, sur ses six mètres. Mais avec précision : 10 mètres après la ligne médiane. Pas 12 mètres. 10 maximum. Une façon d’obliger le Bavarois qui fait la touche à jouer sur ses défenseurs, pour ne pas vite trouver une solution offensive, conclut RMC Sport.