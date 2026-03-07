Les coulisses de la défaite du PSG contre l’AS Monaco

Hier soir, le PSG s’est incliné contre l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Malgré ce revers, les joueurs parisiens sont surmotivés pour le match contre Chelsea.

Le PSG n’a pas préparé au mieux son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea mercredi soir avec sa défaite contre l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (1-3). Avant ce choc, le PSG a pu profiter d’un programme allégé avec deux jours et demi de repos après son succès contre Le Havre. À l’entraînement, Marquinhos n’a pas manqué d’encourager en permanence ses coéquipiers au Campus PSG cette semaine. Des prises de paroles régulières pour maintenir le groupe champion d’Europe en titre concerné. Encore plus à l’approche du 8ème de finale aller, assure RMC Sport. « Des interventions loin d’être anodines alors que le staff parisien a noté ces derniers jours, une nouvelle fois, des performances et comportements en deçà de ses attentes. »

À lire aussi : LDC – Liam Rosenior impatient d’affronter le PSG

Luis Enrique ne veut pas parler de revanche contre Chelsea

Des faits déjà notés ces derniers mois par Luis Enrique et ses adjoints, indique le média sportif. Ces derniers jours, l’infirmerie du PSG a continué de se vider mais le manque de fraîcheur physique est toujours là. Joao Neves devrait faire son retour face à Chelsea, assure RMC Sport, alors qu’il faudra encore attendre pour voir Fabian Ruiz refouler les pelouses. Son retour se fait attendre et peut provoquer quelques tensions dans les hautes sphères du club. L’international espagnol a besoin de se sentir à 100% pour rejouer et pour l’heure ce n’est pas le cas, avance le média sportif. « En coulisses, le PSG refuse de parler d’inquiétude avant le match aller face à Chelsea. Pour Paris, la défaite contre Monaco doit être détachée de la Ligue des champions. Des sources proches du club reconnaissent que le contexte n’est pas facile en ce moment. Il y a de la fatigue physique et mentale certes, mais le club de la capitale reste encore leader de Ligue 1 et en lice en Coupe d’Europe. Selon ces mêmes sources, toutes les grosses équipes rencontrent aussi des difficultés. » Un sursaut en Ligue des champions passera par de l’unité, garder espoir et tout donner sur le terrain. En privé, les joueurs sont déjà surmotivés pour cette double-confrontation alors qu’ils gardent bien en tête la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs avec une fin de match houleuse. Luis Enrique refuse lui toujours de parler de revanche. Le staff parisien répète régulièrement que nourrir ce sentiment de revanche n’a rien de bon. Cela ne provoquerait que des erreurs ou des cartons inutiles, conclut RMC Sport.





