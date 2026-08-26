Les coulisses de la discussion entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Hier, le PSG a décidé de laisser au repos Ousmane Dembélé pour le reste de la semaine. Une décision prise en commun entre le joueur et le staff du PSG.

Vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lens en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre que ne jouera pas Ousmane Dembélé. En effet, l’international français a eu l’autorisation du PSG pour se reposer jusqu’à la fin de la semaine. Un choix qui a été pris en commun entre le Ballon d’Or et le staff parisien. L’Équipe indique que ce choix est la suite d’une discussion entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. À l’issue de la rencontre à Rennes, les deux hommes ont eu une discussion autour du choix du coach espagnol de sortir le numéro 10 du PSG. « De sources internes, les premiers échanges entre les deux hommes ont été francs. Le champion du monde 2018 n’aurait pas compris la fermeté de son entraîneur aussi tôt dans la saison, après une simple première mi-temps manquée, sans avoir l’occasion de se racheter dans la foulée. L’ancien Rennais était tout de même conscient de ne pas être au niveau attendu, notamment athlétique, ce que les données ont confirmé auprès du staff technique », avance le quotidien sportif.

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Des joueurs avaient déjà bénéficié de plages de repos la saison dernière

L’entraîneur du PSG aurait répliqué que l’exigence était toujours aussi importante et que chacun se devait d’être à fond à chaque fois, comme il l’avait annoncé aux médias auparavant. Ousmane Dembélé a eu les mots d’un joueur déçu, qui avait la sensation de montrer son implication à Paris, même après avoir déjà gagné, et qui pense répondre aux exigences de son entraîneur. Pour argumenter, l’ancien Barcelonais aurait expliqué à Luis Enrique qu’il avait repris l’entraînement individuel bien plus tôt afin de se rendre disponible très vite, en se préparant notamment à l’Insep, indique L’Équipe. Un signe d’engagement dans une nouvelle saison qu’il souhaite tout aussi victorieuse. En ce qui concerne la mise au repos d’Ousmane Dembélé, les versions de toutes les parties sont alignées à ce sujet. De la déception du joueur aux discussions internes, tout le monde s’accorde à dire que la décision finale est la meilleure pour le joueur. Luis Enrique et Ousmane Dembélé avaient pu se reparler lundi matin au Campus PSG, en présence de Luis Campos, lors de la reprise de l’entraînement, pour acter cette pause. Paris explique aussi que ce n’est pas une nouveauté. La saison dernière, Willian Pacho et Achraf Hakimi ont pu avoir des moments de repos pendant la saison, et Luis Enrique ne s’interdit pas de répéter l’épisode cette année avec d’autres joueurs. Le PSG souhaite ainsi éviter les blessures, conclut L’Équipe.