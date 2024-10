La veille du match entre Arsenal et le PSG en Ligue des champions a été marquée par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé par son coach Luis Enrique.

Le PSG se préparer à affronter l’une des meilleures formations d’Europe ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Dans ce choc de Ligue des champions, les Rouge & Bleu se déplacent à Londres pour affronter Arsenal. Et cette rencontre est marquée par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé par son coach Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol a expliqué ce choix en conférence de presse ce lundi, et cela n’est pas lié à un problème physique du joueur : « Il n’y a pas eu de dispute entre nous deux, mais juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non un problème entre le joueur et l’entraîneur. Si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe, il n’est pas prêt. Il y a des circonstances qui sont difficiles et des décisions qui le sont tout autant. Il n’y a pas de doute sur le fait que je sois sûr à 100 % de ma décision. J’ai pris la meilleure décision possible. J’ai signé dans ce club pour créer une équipe. Bien entendu avec Ousmane Dembélé », a expliqué le coach de 54 ans devant les médias.

Nasser al-Khelaïfi a acquiescé la décision de Luis Enrique

Comme l’explique Le Parisien, Luis Enrique a informé la direction sportive et notamment Nasser al-Khelaïfi de son choix avant l’annonce du groupe pour ce déplacement en Angleterre. Le président des Rouge & Bleu « a acquiescé et soutenu son entraîneur malgré sa proximité avec l’ex-Barcelonais. » Pour comprendre ce choix de mettre à l’écart son leader offensif (4 buts et 4 passes décisives en 6 matches), il faut revenir quelques jours en arrière à l’issue de la victoire face au Stade Rennais (3-1). « Les deux hommes s’entretiennent à l’initiative de Luis Enrique, qui n’a pas apprécié certaines situations au cours de la rencontre, sur des questions tactiques et des choix faits par le Français », explique LP. Si les deux s’apprécient, ce n’est pas la première fois cette saison qu’ils discutent sur ce type de sujet. « Mais comme toujours, il n’y a pas d’éclats de voix, pas de discussion houleuse et surtout pas de quoi choquer les autres membres du vestiaire présents à ce moment-là. » Cette décision en a donc surpris plus d’un dans le vestiaire ce lundi matin.

De son côté, Luis Enrique savait que cette décision allait faire parler, notamment en conférence de presse. « Dans la journée, il a préparé ses éléments de réponse et les messages qu’il souhaitait faire passer, tout en souhaitant dédramatiser l’affaire », précise LP. Si le coach parisien a précisé qu’il ne voulait pas en faire tout un feuilleton de cette décision, il a rappelé que c’est lui désormais le patron à Paris.