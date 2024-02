Les coulisses de la présence des supporters au Campus PSG

Ce dimanche, 600 supporters du PSG ont pu assister à l’entraînement des joueurs parisiens à trois jours de la rencontre contre la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le PSG va enchaîner les matches avant la prochaine trêve internationale. Après sa belle victoire contre Lille hier soir (3-1), le club de la capitale va retrouver le Parc des Princes mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), avec le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Ce dimanche, les joueurs parisiens s’entraînaient au Campus PSG. Lors de cette séance, les Parisiens ont pu compter sur le soutien de 600 supporters issus du Collectif Ultras Paris. L’Equipe explique que cette initiative a plu aux joueurs parisiens, qui retrouveront l’entraînement mardi, à la veille de la rencontre de Ligue des champions.

A voir aussi : Vitinha : « Oui, je crois qu’on est plus fort maintenant »

Conséquence de discussions entre le club et le CUP depuis le début de saison

Cette présence des supporters au Campus PSG est une « conséquence de discussions entre le club et le CUP depuis le début de saison. » Le quotidien sportif rappelle que la présence des supporters parisiens aux entraînements est rare. « Hormis quelques séances au Parc des Princes, il n’y a pas eu d’instants similaires ces dernières années, le Camp des Loges ne permettant pas de recevoir autant de monde. » Cela participe à une montée en puissance avant cette double confrontation européenne et à une volonté du PSG de s’ouvrir un peu plus, avance l’Equipe. « Des échanges ont eu lieu entre les joueurs et plusieurs membres du groupe ultra, dont le président Romain Mabille, avant l’entraînement. » À l’issue de l’entraînement, Marquinhos a pris la parole. « On a des objectifs à aller chercher. Tous les objectifs sont importants, en France, en Europe… On va faire le maximum, avec notre philosophie et nos valeurs. C’est le plus important. Le résultat, on verra plus tard. Le plus important, c’est de donner une bonne image sur le terrain. »