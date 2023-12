Dans la douleur, le PSG est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions suite à son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Retour sur les coulisses de cette rencontre.

Les supporters du PSG sont passés par toutes les émotions mercredi soir. Alors que leur avenir européen était en jeu, les Rouge & Bleu se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à leur match nul (1-1) à Dortmund et à la victoire de l’AC Milan sur la pelouse de Newcastle (1-2). Même si les Parisiens s’exposent à un tirage au sort relevé, le soulagement était présent au coup de sifflet final au Signal Iduna Park.

Les dirigeants soulagés, les joueurs frustrés du résultat

Mis à part le forfait de dernière minute de Gonçalo Ramos, la préparation de cette rencontre capitale s’est déroulée de manière normale. « Les joueurs parisiens sont motivés et Luis Enrique ne souhaite pas rajouter de pression supplémentaire », rapporte RMC Sport. Présent lors de ce déplacement en Allemagne, Nasser al-Khelaïfi en a profité pour glisser quelques mots au groupe en leur disant « c’est notre finale » et en assurant les joueurs de sa confiance.

À la pause, alors que le score était de 0-0, l’idée était de rester serein. « A la reprise, le staff se tient informé, depuis son banc, de la physionomie du match entre Newcastle et l’AC Milan. » Et le deuxième but des Milanais est perçu comme un énorme soulagement. En apprenant cela, Luis Enrique demande alors à Achraf Hakimi de calmer le jeu et d’être plus en contrôle en cette fin de match. « Le latéral marocain fait passer le message au groupe et tente d’avertir Kylian Mbappé. » Mais en grand compétiteur, le numéro 7 des Rouge & Bleu voulait aller chercher la première place du groupe, qui offrait au PSG un tirage au sort plus clément pour les 8es de finale. « Mbappé demande à ses coéquipiers de continuer d’essayer de le trouver. Toujours dans sa volonté de continuer à pousser pour aller chercher la gagne, le champion du monde échange quelques mots avec son coach, en lui montrant le but adverse. »

Si le soulagement de la qualification est présent chez les dirigeants car une élimination aurait été mal vécue, chez les joueurs la frustration est présente. « En rentrant, plusieurs continuent à parler, dont Kylian Mbappé, apparu tendu sur les images d’après match. » Mais pas de quoi détériorer la relation de confiance entre le capitaine des Bleus et son coach, qui s’apprécient mutuellement. Après la rencontre, Nasser al-Khelaïfi s’est adressé aux joueurs. « Il n’est pas vraiment question de célébrer mais de positiver, de se souvenir que ce groupe a été largement remanié cet été et n’a que quelques mois d’existence, qu’il y a beaucoup de jeunesse et de talent. » Luis Campos est aussi apparu très content après cette soirée, même s’il comprend la frustration de certains joueurs. Le conseiller sportif des Rouge & Bleu voit aussi les secteurs de jeu à améliorer, notamment l’efficacité offensive et le manque de sérénité en défense. « Des axes de travail pour février (…) Pour l’instant, on savoure la qualification sans triomphalisme », conclut RMC.