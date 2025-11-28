Les coulisses de la rééducation d’Achraf Hakimi

Blessé lors du match du PSG contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi met tout en œuvre pour être prêt pour pouvoir participer à la Coupe d’Afrique des Nations.

La Coupe d’Afrique des Nations commence le 21 décembre prochain au Maroc. Achraf Hakimi rêve de jouer la compétition à domicile. Il a pris un gros coup au moral le 4 novembre dernier lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions (1-2). Le latéral droit du PSG a été victime d’une entorse sévère de la cheville gauche. Si le PSG n’a pas communiqué sur la durée de son absence, on parle de six à huit semaines d’absence. L’international marocain fait tout pour pouvoir jouer cette CAN.

« Il fait pratiquement six heures de rééducation par jour »

Pour RMC Sport, Nasser Larguet, proche du latéral droit du PSG, a donné des nouvelles d’Achraf Hakimi. « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale. » Il faudra donc suivre les avancées d’Achraf Hakimi dans sa rééducation pour savoir s’il pourra réussir son pari et jouer la Coupe d’Afrique des Nations. Une chose est sûre, il ne prendra aucun risque, tout comme son sélectionneur, Walid Regragui, qui a expliqué qu’il ne le ferait que lorsqu’il sera à 100% de ses moyens.