Les coulisses de la victoire du PSG contre le FC Barcelone

Mercredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions (1-2). RMC Sport a dévoilé les coulisses de ce beau succès européen.

Lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Barcelone. Pour ce choc, le club de la capitale devait faire sans cinq titulaires. Malgré une équipe remaniée, le PSG a réussi à retourner le club catalan avec une performance de haut vol (1-2). Finalement titulaire dans l’entrejeu parisien, Vitinha n’était pas sûr de jouer cette rencontre. Sorti par précaution contre Auxerre, l’international portugais n’avait pas participé à l’intégralité de la séance d’entraînement. RMC Sport indique que le numéro 17 du PSG, tard mardi soir, a échangé avec le staff parisien pour faire part de ses bonnes sensations. Une tendance confirmée le matin de la rencontre, après le petit-déjeuner. La décision a été prise de le faire débuter cette affiche. Un match que devait aussi jouer Joao Neves.

La titularisation surprise d’Ibrahim Mbaye

Annoncé titulaire à une heure de la rencontre, le numéro 87 du PSG, touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame mi-septembre, a finalement été remplacé par Warren Zaïre-Emery au coup d’envoi et n’était pas sur la feuille de match. Le joueur portugais a eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement et aucun risque n’a été pris par Luis Enrique, comme il l’avait expliqué au micro de Canal Plus. RMC Sport indique que pour l’ancien du Benfica, il pourrait s’agir d’une rechute aux ischios-jambiers. Son état de forme sera à surveiller pendant la trêve internationale, tout comme celui de Fabian Ruiz. Avec les nombreuses absences en attaque, le coach du PSG a surpris en alignant Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu en faux numéro 9. Le premier cité a été préféré à Kang-in Lee, plus expérimenté. Le média sportif indique que le titi parisien pouvait apporter davantage de mobilité et d’efforts défensifs pour le staff du PSG.

A voir aussi : LdC – Ramos, jeunesse, buts… Les chiffres de la victoire du PSG à Barcelone

Des tensions avec les supporters barcelonais

RMC Sport indique que le bus du PSG a été la cible de plusieurs projectiles au moment de son arrivée au stade. Selon plusieurs sources, les ultras parisiens ont été victimes de gestes racistes pendant le match. Là encore, des jets de projectiles ont eu lieu avant que le speaker du stade ne fasse un rappel à l’ordre aux supporters du PSG. Après la rencontre, les joueurs parisiens n’ont pas caché leur joie dans le vestiaire. Le président Nasser al-Khelaïfi est lui venu saluer les membres de l’effectif un par un comme il en a l’habitude. « Le dirigeant qatari a ensuite eu un long échange avec Robert Lewandowski dans les couloirs du stade. L’attaquant du club catalan a expliqué avoir été impressionné par le PSG avec son effectif jeune et son esprit d’équipe. C’est alors que Joan Laporta est venu rejoindre les deux hommes et a ajouté en substance : « C’est la meilleure équipe que j’ai vue depuis un moment. Vraiment l’ensemble de l’équipe », conclut RMC Sport.