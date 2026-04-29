Les coulisses de la victoire du PSG face au Bayern Munich

Le PSG et le Bayern Munich ont livré un match légendaire en demi-finale aller de la Ligue des champions. Retour sur cette rencontre d’anthologie.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un match légendaire aux amateurs de football. Dans une rencontre de folie, le club de la capitale a pris une légère option sur la qualification (5-4) avant le match retour à l’Allianz Arena le 6 mai prochain. Après la rencontre, les joueurs de Luis Enrique reconnaissaient avoir disputé le match le plus passionnant de leur carrière. « Il n’y a pas eu de démonstration de joie démesurée car tous savent que la bataille n’est pas encore gagnée », rapporte RMC Sport. Surtout avec la déception de voir le Bayern Munich revenir à 5-4 dans cette rencontre.

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Des joueurs lessivés après le match

Dans sa composition de départ, Luis Enrique avait décidé de titulariser Désiré Doué, au détriment de Bradley Barcola. Et le Golden Boy a livré une performance sérieuse, avec deux passes décisives. Il est surtout le joueur qui a réussi le plus de dribbles au PSG. « Sur deux saisons, Désiré Doué est impliqué sur 13 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions (7 buts, 6 passes décisives). Il détient le record pour un joueur avant ses 21 ans. » Autre choix naturel mais payant : la titularisation de Warren Zaïre-Emery. Malgré le retour à la compétition de Fabian Ruiz, le Titi a enchaîné un nouveau match de haut vol. « Ses orientations, sa lecture du jeu et son sang-froid en font un élément rare. »

Mais l’homme fort de la rencontre a une nouvelle fois été Khvicha Kvaratskhelia. L’un des « chouchous » de Luis Enrique et du groupe parisien a frappé fort avec un doublé, preuve de son importance en Ligue des champions, en étant décisif neuf fois sur les six derniers matchs en C1. « Malgré ce résultat serré, ils étaient plusieurs dans la délégation du PSG à expliquer qu’ils auraient signé pour une victoire peu importe l’ampleur de l’avance. » Au Campus de Poissy ce mercredi, les joueurs parisiens ont passé des tests physiques comme ils le font habituellement pour évaluer l’état général de leurs corps. « Le constat global est clair: les joueurs ont tout donné et beaucoup sont sortis lessivés. » Des joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia ou encore Nuno Mendes vont être gérés avant le match retour.