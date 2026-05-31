Les coulisses de l’après back-to-back du PSG en Ligue des champions

Le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite en battant Arsenal en finale lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Les Parisiens ont bien fêté ce titre dans les vestiaires.

Qualifié pour sa deuxième finale de la Ligue des champions de suite, le PSG affrontait Arsenal pour tenter de s’offrir le back-to-back. Dans un match moins spectaculaire que celui contre l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le club de la capitale a dû attendre la séance de tirs au but, après avoir été mené dès la sixième minute, pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite. Avec les ratés d’Eberechi Eze et Gabriel, les Parisiens sont donc encore une fois entrés dans l’histoire du football. Après avoir quitté la Puskas Arena vers 23h30, les joueurs, les familles, les amis et les invités du club se sont tous réunis à l’Anantara Hotel pour célébrer ce sacre, indique L’Equipe. « Dans la pièce commune, tous les joueurs et les membres du staff ont revêtu un T-shirt portant la mention « Back2Back » et deux étoiles brodées. Chaque joueur a dîné avec sa famille aussi en privé avant de rejoindre les invités où un grand buffet a été mis en place. Achraf Hakimi a sorti un caméscope pour mieux graver ces moments uniques. Marquinhos a embarqué l’un des ballons du match. » La fête s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. À cinq heures du matin, il restait encore du monde dans la salle, conclut L’Equipe.

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« Achraf Hakimi joue longuement le rôle d’ambianceur »

RMC Sport a également évoqué cette après-victoire du PSG en Ligue des champions. Depuis la salle de conférence de presse, on pouvait entendre les chants « Back to back, back to back… », « President, President, President… » ou encore « On est les champions, on est les champions… », indique le média sportif. Dans le bus, l’ambiance commence à monter. Luis Campos lance des chants au moment d’amener le trophée. Le groupe parisien a ensuite rejoint son hôtel, l’Anantara New York Palace. Sur place, tout le monde se regroupe dans une grande salle pour faire la fête. Les familles des joueurs sont là, certaines personnalités du monde du football également. Achraf Hakimi joue longuement le rôle d’ambianceur en ne lâchant plus le micro. Luis Enrique est souvent à ses côtés. Marquinhos a tenu un discours au milieu de la soirée à l’hôtel, en s’adressant aux invités et familles : « Vous faites tous partie de ce titre. C’est le vôtre aussi. Une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire », a lâché le capitaine parisien. Hakimi a repris le micro dans la foulée en disant avec humour : « Profitez-en, c’est Marquinhos qui va payer ! », lance RMC Sport.











