Les coulisses de l’après-déclaration d’Ousmane Dembélé 

Après la défaite du PSG contre Rennes hier soir, Ousmane Dembélé a eu des propos forts, pointant du doigt certains comportements individualistes. Les coulisses de l’après-déclaration ont été dévoilées.

Si le PSG s’est incliné contre Rennes hier soir (3-1), ce qui pourrait permettre à Lens de reprendre la tête de la Ligue 1, ce qui a fait le plus parler, ce sont les déclarations d’Ousmane Dembélé à l’issue de la rencontre, pointant du doigt certains comportements individualistes. Luis Enrique a voulu calmer la polémique qui aurait pu monter que ce soit à Ligue 1 + ou en conférence de presse alors que Vitinha a aussi été questionné sur ce sujet en zone mixte. « S’il s’agissait d’une réaction à chaud, les mots ne sont pas choisis au hasard. Désiré Doué a vite été désigné, notamment sur les réseaux sociaux, comme la cible du numéro 10. Mais la réalité est plus complexe. D’abord parce que les deux joueurs, qui ont le même entourage professionnel, entretiennent de très bonnes relations. Ensuite parce que l’individualisme invoqué englobe plusieurs joueurs. D’ailleurs, il n’est pas totalement impossible que l’ancien Rennais se soit lui-même inclus dans le lot. Dans tous les cas, en prenant une position forte, partagée par plusieurs cadres au sein du vestiaire, Ousmane Dembélé assume son statut de vice-capitaine », assure RMC Sport.

À lire aussi : Luis Enrique répond aux propos de Dembélé après Rennes / PSG

Le PSG dédramatise les propos

Dans la foulée de cette prise de parole, on expliquait au PSG qu’il s’agissait d’un message envoyé au collectif et qu’il n’y avait pas matière à dramatiser ces propos, qui visent à remobiliser un groupe qui ne peut se permettre de se reposer alors que Lens peut récupérer la première place à l’issue de cette 22e journée. Ces dernières semaines, des comportements jugés égoïstes ont été observés au Campus PSG. Le staff n’a pas manqué de le dire aux intéressés, assure le média sportif. En ce qui concerne la réponse de Luis Enrique, dans l’entourage du club, certains expliquaient qu’il ne fallait pas y voir une attaque contre Ousmane Dembélé ; pour d’autres, même si l’Espagnol a une affection toute particulière pour Dembélé, il savait exactement ce qu’il disait. De son côté, Foot Mercato évoque aussi ses sorties médiatiques. Le média footbalistique explique n’avoir ressenti, sur place, aucun problème autour de ces déclarations à chaud du Ballon d’Or. Un constat qui a été partagé par de nombreux journalistes présents sur place et surpris de l’ampleur qu’ont pris ces propos. Malgré la frustration évidente de la défaite, le moral reste toujours au beau fixe, tout comme la vie de groupe.