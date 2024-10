Les coulisses de l’après défaite du PSG contre Arsenal

Hier soir, le PSG a connu sa première défaite de la saison contre Arsenal en Ligue des champions. RMC Sport a dévoilé les coulisses du vestiaire parisien après la rencontre contre les Gunners.

Hier soir, le PSG s’est incliné contre Arsenal (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’avant et l’après-match de cette rencontre ont fortement été marqués par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé par Luis Enrique. À l’issue de la première défaite de la saison, il y avait peu de bruit dans le vestiaire, avance RMC Sport. « Luis Enrique n’a pas fait de débriefing et n’a pas non plus poussé de coup de gueule. » Le média sportif explique que le coach espagnol donnera sans doute son sentiment cette semaine lors des séances vidéo.

Au sein du club, on juge que ce n’est pas la catastrophe

« Dans l’entourage du club, on regrette un manque de personnalité qui s’est encore vérifié. Chez les personnes influentes au sein du club de la capitale, on juge cependant que ce n’est pas la catastrophe. Arsenal est présenté comme un gros client, encore plus à domicile, tandis que l’équipe parisienne est en reconstruction », avance RMC Sport. Chez les joueurs, on s’interroge parfois sur la pertinence de certains plans de jeu, mais le coach garde une autorité indiscutée. Aucune voix ne s’élève pour, par exemple, pointer du doigt le manque de verticalité dans le jeu qui colle plus aux qualités de contre-attaquant de plusieurs éléments de l’effectif, conclut le média.