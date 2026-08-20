Les coulisses de l’inversion du match entre le PSG et Rennes

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG devait recevoir Rennes pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mais la rencontre a été inversée, la pelouse du Parc des Princes ayant été jugée impraticable.

Le PSG devait lancer sa saison de Ligue 1 au Parc des Princes dimanche soir avec la rencontre contre le Stade Rennais. Mais cette rencontre se jouera finalement en Bretagne. La raison ? La pelouse du Parc des Princes, abîmée par un champignon, jaunie et insuffisamment praticable. L’Equipe indique que si le PSG assure qu’il a alerté sur le sujet samedi, la LFP disait mercredi dans un communiqué en avoir été informée lundi, et elle a fait examiner le terrain par des experts dans la matinée pour arriver à la conclusion que son état « ne permettait pas d’assurer la sécurité des joueurs ». Le quotidien sportif avance que s’agissant de sa pelouse, le PSG « préfère qu’elle souffre l’été pour qu’elle soit plus résistante au printemps. Mais les épisodes successifs de canicule avec en plus la chaleur renvoyée par le béton tout autour l’ont plus dégradée que d’habitude, et elle va être changée en vue de la réception de Monaco, le 4 septembre. »

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Le PSG n’a pas trouvé de stade de repli

Avec ce problème de pelouse, le PSG devait d’abord chercher un stade de repli, mais n’en a pas trouvé. Jean-Bouin était par exemple disponible, mais ce n’était apparemment pas possible en raison là aussi du terrain, avec une pelouse préparée pour être prête le week-end suivant, assure L’Equipe. L’idée d’un report au 28 octobre a aussi été évoquée, mais cela aurait surchargé un programme déjà dense à cette période avec les Coupes d’Europe, souligne le quotidien sportif. Cette inversion signifie-t-elle que le match retour en mars (23e journée) aura lieu à Paris, alors que le PSG n’a pas été en capacité d’organiser un match chez lui comme prévu ? Normalement non, selon l’article 501 du règlement administratif de la LFP : « Dans l’hypothèse où le match ne peut se dérouler sur un stade de repli, la Commission des compétitions a la faculté de procéder à l’inversion du match qui aura donc lieu chez l’équipe visiteuse. Cette inversion n’aura aucune incidence sur la suite du calendrier. » Qui prévoit donc un Rennes-PSG en mars. Mais il faudra voir si, effectivement, Rennes reçoit deux fois le PSG. Pour le moment, la Commission des compétitions n’a pas statué sur le sujet, conclut L’Equipe.



















