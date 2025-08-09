Les coulisses des premiers pas de Lucas Chevalier au PSG

Même s’il n’est pas encore officiellement un joueur du PSG, Lucas Chevalier a participé à son premier entraînement avec les Rouge & Bleu. Ce samedi, il a vécu sa première journée en tant que parisien.

Le PSG a signé Lucas Chevalier. Le gardien a paraphé son contrat avec les Rouge & Bleu et sera désormais lié avec les champions d’Europe jusqu’en 2030. Malgré sa visite médicale passée avec succès et son contrat signé, le PSG n’a pas encore officialisé son arrivée, même s’il a participé à son premier entraînement ce samedi matin. Le Parisien a dévoilé les coulisses des premiers pas de Lucas Chevalier en tant que joueur du PSG.

A voir aussi : Ballon d’Or – Les absences de Marquinhos et Pacho expliquées

Marquinhos l’a accueilli

Après une dernière accolade avec ses coéquipiers, salariés du Losc et membres du staff, le Chti a pris la direction de Paris en toute discrétion jeudi soir, avant d’attaquer sa visite médicale vendredi matin au Campus de Poissy. Il a eu le droit à l’accueil enthousiaste des deux Luis, Campos et Enrique, qui ont poussé de toutes leurs forces pour l’attirer chez les champions d’Europe, indique le quotidien francilien. « Le capitaine Marquinhos était présent également pour lui souhaiter la bienvenue, une marque d’affection forcément appréciée par le gardien tricolore qui a effectué l’ensemble des opérations liées à son transfert dans le centre d’entraînement ultramoderne du club parisien, sans avoir à passer ni par l’hôpital américain ni par la Factory comme c’était le cas auparavant pour les recrues. » Le jeune homme a pris ses marques dans sa nouvelle demeure en découvrant les différents espaces de travail réservés aux joueurs du PSG. Il a passé la batterie de tests médicaux sans encombre avant d’effectuer interview, tournage et shooting photo pour les médias du club, habillé d’un maillot vert floqué 2030 qu’il a porté fièrement devant l’objectif. Pour la signature officielle, il a fallu être patient, le temps de régler les derniers détails juridiques nécessaires à la mutation. Un très léger contretemps qui n’a rien gâché à cette belle journée pour le portier français, conclut Le Parisien.







