Les coulisses du choix du PSG de stopper le dossier Ibrahim Maza

Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait recruter un joueur cet hiver. Ibrahim Maza aurait pu être celui-ci. Mais le PSG se serait retiré de ce dossier. Les raisons sont connues.

Le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal. En effet, avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia et son absence pour de nombreux mois, le club de la capitale pourrait renforcer son attaque lors du mois de janvier. Ces derniers jours, le nom d’Ibrahim Maza a été associé au PSG. Brillant avec le Bayer Leverkusen, l’international algérien (20 ans) attise les convoitises de plusieurs grands clubs. Mais ce dernier ne devrait pas rejoindre les doubles champions d’Europe lors du mercato hivernal.

Une démarche du père du joueur et du Bayer Levekusen qui n’a pas plu au PSG

Selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sport Suisse, une démarche du père du joueur et du Bayer Leverkusen aurait refroidi les dirigeants du PSG, alors que Luis Campos était revenu à la charge pour faire avancer ce dossier. Le journaliste indique que le père d’Ibrahim Maza et le club allemand ont souhaité contourner le cadre initial des discussions en reprenant contact avec Paris, par l’intermédiaire de l’agence Stellar, afin de « vérifier » l’intérêt du club français. Une initiative qui n’a pas été du goût de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien aurait décidé de mettre un terme aux échanges, estimant que cette manière de procéder ne correspondait pas à la façon dont le PSG entend gérer ses dossiers de recrutement. Le message transmis aurait été clair : le dossier Maza est désormais fermé. « Plus encore, Paris aurait tenu à clarifier sa position : le PSG n’aurait jamais été à l’initiative d’une démarche concrète pour recruter le joueur. Le club ne se serait intéressé à la possibilité d’un rapprochement qu’après avoir appris que le père du joueur était ouvert à une rencontre », conclut Sacha Tavolieri.