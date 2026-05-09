Les coulisses du dîner des joueurs du PSG après le Bayern

Mardi soir, le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern. Le lendemain les joueurs se sont retrouvés autour d’un repas.

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1). Au lendemain du match nul sur la pelouse de l’Allianz Arena, les joueurs du PSG se sont retrouvés dans un restaurant pour partager un repas tous ensemble. Dans un premier temps, on évoquait un dîner pour fêter l’anniversaire de Luis Enrique, qui fêtait ses 56 ans le 8 mai, sans la présence du coach du PSG. Mais la réalité est tout autre.

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Un pari entre les joueurs et Luis Enrique

Selon les informations de RMC Sport, il s’agissait d’une sorte de pari. En effet, tout serait parti d’une conversation dans le vestiaire parisien après le match aller. « Alors que le PSG vient de s’imposer 5-4 face au Bayern dans un match totalement dingue, plusieurs joueurs se mettent en tête de se faire un restaurant tous ensemble en cas de qualification pour la finale« , assure le média sportif. Une petite motivation de plus en somme. En plaisantant, ils s’adressent alors à leur coach en lui suggérant de payer l’addition. Luis Enrique répond oui « si vous vous qualifiez ». Luis Enrique les a laissé fêter ça entre eux mais il a bien réglé la note, conclut RMC Sport.