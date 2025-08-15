Les coulisses du divorce entre le PSG et Donnarumma

Le PSG a décidé d’engager Lucas Chevalier en raison des difficultés de trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat. Les relations entre les deux camps se sont tendues autour de ces négociations.

Arrivé au PSG durant l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a encore un an de contrat avec les Rouge & Bleu. Mais avec les difficultés à trouver un accord pour une prolongation de contrat, le PSG a décidé de jeter son dévolu sur Lucas Chevalier. L’international italien est donc invité à se trouver un autre club. Ce vendredi, Le Parisien se penche sur les coulisses de cette future séparation. Cette fin d’aventure à Paris « est une conclusion d’un an de tractations ombrageuses et le verdict sportif de Luis Enrique, le co-architecte de l’effectif avec Luis Campos. » Personne ne saura jamais véritablement si la volonté de l’entraîneur espagnol découle de pourparlers difficiles ou les précède. Luis Campos et Enzo Raiola conversent depuis le début de la saison 2024-2025 d’une prolongation de Donnarumma, dont l’engagement s’étire jusqu’au 30 juin 2026, avance le quotidien francilien. avec la nouveauté introduite depuis trois ans et l’arrivée de Campos : une part fixe et une part aléatoire, un énorme point de blocage pour l’entourage de l’Italien. Malgré cette mauvaise dynamique des discussions – elles ont été stoppées durant la phase à élimination directe de la Ligue des champions -, elles finissent par aboutir à une proposition de reconduction, indique Le Parisien.

Les versions divergent entre le PSG et le camp de Donnarumma

Depuis l’annonce du départ de Gianluigi Donnarumma, son agent, Enzo Raiola, s’est confié à de très nombreux médias et donne sa version. « Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement. » Le Parisien explique que du côté du PSG, on infirme cette version. Le club parisien indique en privé que le gardien n’a jamais cessé d’exiger un contrat en or, repoussant les nouvelles conditions salariales en vigueur. « Luis Enrique était prêt à continuer avec l’Italien – sinon, les négociations ne seraient pas allées aussi loin – mais il ne considère jamais personne dans son effectif comme indispensable s’il n’est pas investi à fond. Il jugeait que ces histoires de contrat avaient trop duré et l’envie lui brûlait de choisir enfin un numéro 1″, lance le quotidien francilien. Autre élément forcément à peser, même si le football reste un milieu où tout le monde se fâche et se réconcilie dans la même minute : la fronde qu’a subie Luis Enrique en fin d’année 2024. Une partie de son effectif a pesté contre lui, avec Presnel Kimpembe en leader et quelques fidèles à ses côtés, comme Donnarumma. Peut-être que le coach espagnol s’est souvenu de tout au moment de trancher. Alors qu’Enzo Raiola manie la contradiction – il dit avoir décidé de mettre fin aux tractations et parle en même temps de harcèlement moral de la part du club -, la direction sportive cherche l’apaisement, conclut Le Parisien.















