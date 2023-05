Depuis l’été dernier, le projet du PSG a pris un réel virage tant dans le discours que dans les faits. Avec l’arrivée de la paire Galtier-Campos, le Paris Saint-Germain a prôné la fin du bling-bling et semble s’y tenir au point d’en faire de véritables critères de recrutement et orientation du projet sportif.

Ces dernières heures ont été agitées au PSG avec l’escapade de Lionel Messi en Arabie Saoudite et les sanctions tombées à l’encontre de l’Argentin. Si la réaction du club de la capitale ne s’est pas faite attendre, celle des coéquipiers du numéro 30 du Paris Saint-Germain a été partagée par Loïc Tanzi : « Lundi matin, quand Lionel Messi ne s’est pas présenté à l’entraînement, il y a eu une phase d’incompréhension. Beaucoup se sont demandés comment le club avait-il pu accepter de le laisser partir en pleine semaine à 6000km. C’était avant que l’on sache que personne n’avait donné un accord. Depuis, c’est plutôt le sentiment que la direction a eu raison de sanctionner le joueur. Pour les cadres, c’est un message important et plutôt rassurant envoyé. Mais attention, ils ne vont plus avoir le droit à l’erreur non plus« , a confié le journaliste de L’Equipe dans une séquence de questions / réponses avec les lecteurs du quotidien sportif. Un épisode qui semble-t-il, n’a eu que très peu d’impact sur l’avenir de Lionel Messi : « C’était déjà la tendance, et honnêtement, même sans cette affaire, Lionel Messi n’aurait pas prolongé au Paris Saint-Germain la saison prochaine. ‘L’officialisation’ en privé a juste été précipitée par ce voyage« .

A voir aussi : Le PSG devrait sanctionner une nouvelle fois Lionel Messi

La fin du bling-bling

Au cours de cette séquence de questions / réponses, le projet sportif du Paris Saint-Germain a également été abordé. L’occasion pour le journaliste de L’Equipe de définir la direction sportive que prend le club de la capitale : « Le PSG ne souhaite plus, à court terme en tout cas, recruter de ‘stars’. Le club s’oriente vers trois critères dans son projet depuis un an : la jeunesse, la France et des joueurs d’équipe. Trois critères rassemblés autour d’un homme : Kylian Mbappé. C’est le projet vendu par les dirigeants« .