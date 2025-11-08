Les dates des deux dernières journées de Ligue 1 programmées

Si le PSG joue demain soir contre Lyon lors de la 12e journée de Ligue 1, les dates des deux dernières journées du championnat ont été programmées.

La saison 2025-2026 de Ligue 1 vient à peine de commencer. Demain soir (20h45, Ligue 1+), le PSG va se déplacer sur la pelouse de Lyon en clôture de la douzième journée. Cette saison, la LFP a décidé d’annoncer les programmations des journées de façon plus regroupée.

Des matches contre Brest et le Paris FC

Ces dernières heures, la LFP a dévoilé les dates des deux dernières journées de Ligue 1, qui se joueront en mai 2026. Lors de la 33e journée, le PSG recevra – au Parc des Princes – le Stade Brestois. Cette rencontre se jouera le samedi 9 mai à 21 heures. Elle sera jouée en même temps que les huit autres rencontres, dans le cadre du traditionnel multiplex. La programmation TV sera dévoilée ultérieurement, indique la LFP. Le PSG terminera sa saison de Ligue 1 le 16 mai prochain (21 heures) avec le très très court déplacement au Paris FC.