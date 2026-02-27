Les dates des huitièmes de finale entre le PSG et Chelsea connues

Depuis ce vendredi midi, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Chelsea. Les dates des deux huitièmes ont été fixées.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’AS Monaco lors des barrages (2-3, 2-2), le PSG attendait de connaître son adversaire pour ce stade de la compétition. Il y avait deux possibilités, le FC Barcelone et Chelsea. Lors du tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi midi, le club de la capitale a hérité de Chelsea. Avec la présence de trois clubs londoniens en huitièmes de finale, qui reçoivent de surcroît tous lors du match retour, la possibilité d’une inversion des matches, l’aller à Stamford Bridge et le retour au Parc des Princes, pour la sécurité et la mobilisation des forces de l’ordre pour ces matches-là.

La manche aller au Parc le 11 mars

Mais selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, cette possibilité n’aura pas lieu. La manche aller aura bien lieu au Parc des Princes et le retour à Stamford Bridge comme prévu par le tirage. Une information confirmée par l’UEFA. En effet, l’instance du football européen a dévoilé la programmation des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et les Parisiens recevront les Londoniens le mercredi 11 mars à 21 heures. Le retour se jouera le mardi 17 mars à 21 heures. Ces deux rencontres seront en même temps que les chocs entre le Real Madrid et Manchester City, mais également des matches d’Arsenal contre le Bayer Leverkusen.

Pas d'inversion de matchs entre Psg et Chelsea. Match aller au Parc et retour à Stamford Bridge comme prévu par le tirage @iciparisidf #PSGCHE #UEFACLDraw — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) February 27, 2026

Le programme des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions

Mardi 10 mars

Galatasaray / Liverpool (18h45)

Atalanta Bergame / Bayern Munich (21 heures)

Newcastle / Barcelone (21 heures)

Atlético de Madrid / Tottenham (21 heures)

Mercredi 11 mars

Leverkusen / Arsenal (18h45)

PSG / Chelsea (21 heures)

Real Madrid / Manchester City (21 heures)

Bodø/Glimt / Sporting CP (21 heures)

Mardi 17 mars

Sporting CP / Bodø/Glimt (18h45)

Chelsea / PSG (21 heures)

Manchester City / Real Madrid (21 heures)

Arsenal / Bayer Leverkusen (21 heures)

Mercredi 18 mars