Les dates exactes de clôture du mercato d’hiver

Le marché des transferts s’apprête à fermer ses portes pour le PSG et tous les clubs européens. Après un mois de rumeurs, informations, pourparlers et négociations, les présidents et directeurs sportifs des quatre coins du Vieux Continent devront arrêter, entériner ou reporter leurs plans.

Un mois après son ouverture, le mercato d’hiver s’apprête à fermer ses portes dans les prochaines heures. Dans ce contexte, le PSG aurait décidé de se satisfaire de son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison, et clôturer son marché des transferts dans le sens des arrivées. C’est en tous cas ce qu’affirment les dernières informations avancées par Julien Froment, journaliste pour Radio France. Pourtant, le club de la capitale, s’il en avait la possibilité, pouvait poursuivre ses emplettes et ses ultimes négociations pendant encore 48 heures. En effet, contrairement à ce que peut laisser penser l’idée bien rependue, le mercato d’hiver 2024 fermera ses portes le 1er février prochain à 23h59 et non pas le 31 janvier à 23h59.

Les dates du mercato d’hiver pour les 5 grands championnats

France : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Allemagne : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Angleterre : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Italie : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Espagne : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Les dates du mercato d’hiver pour les autres championnats

Arabie Saoudite : du lundi 1er janvier au mardi 30 janvier 2024

Pays-Bas : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Portugal : du mercredi 3 janvier au vendredi 2 février 2024

Belgique : du vendredi 5 janvier au jeudi 1er février 2024

Turquie : du jeudi 11 janvier au vendredi 9 février 2024

Suisse : du jeudi 18 janvier au jeudi 15 février 2024

Russie : du jeudi 25 janvier au jeudi 22 février 2024.